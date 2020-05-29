Cem Yılmaz'ın dramı ve komedisi

Cem Yılmaz, iki filmi tek seansta izleyiciyle buluşturduğu 'Karakomik Filmler' ile dünyada eşi olmayan bir tarza imza attı. 'Seri Filmler' yazı dizisinin 51'inci ve son bölümünde yer alan 'Karakomik Filmler', dram ve komedisiyle hayat hikâyemize dahil olabilecek veya bizim, hayat hikâyelerine dahil olabileceğimiz karakterleri beyazperdeye izleyiciyi yormayacak şekilde en yalın haliyle yansıttı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Cem Yılmaz, deneysel çalışmasıyla sinema adına dünyada bir ilke imza attı.

'Karakomik Filmler'...

İzleyicilere tek seansta iki film sundu.

Filmlerden biri komedi, diğeri dram.

Tıpkı hayat gibi...

Cem Yılmaz, 2000'lerin başında tasarladığı projesini izleyiciyle ilk olarak 18 Ekim 2019'da buluşturdu. Yılmaz'ın senaryosunu yazıp yönettiği seri, hayat hikâyemize dahil olabilecek veya bizim, hayat hikâyelerine dahil olabileceğimiz karakterleri beyazperdeye izleyiciyi yormayacak şekilde en yalın haliyle yansıttı.

CMYLMZ Fikir Sanat ile NuLook Production ortak üretimi olan 'Karakomik Filmler'in ilki '2 Arada' ve 'Kaçamak'tan oluştu.

Cem Yılmaz'ın her filminde olduğu gibi Yeşilçam'a duyduğu saygının izlerine 'Karakomik Filmler'de de rastlandı. Serideki filmlerin hikâyeleri, standart sürenin altında anlatılmasına rağmen izleyicide uzun etki bıraktı.

Bir arabalı feribotta garson olarak çalışan 'Ayzek'in hikâyesinin anlatıldığı '2 Arada'nın oyuncu kadrosu; Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ozan Güven, Cem Davran, Cemre Ebuzziya, Uraz Kaygılaroğlu, Umut Kurt, Bâlâ Atabek.

Bir hafta sonu kaçamağı yaşamak isteyen 4 arkadaş ve gittikleri spa merkezinin sahibi 'Alpay'ın başlarına gelen beklenmedik olayların eğlenceli bir dille anlatıldığı 'Kaçamak'ın oyuncu kadrosu; Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya, Can Yılmaz, Alişan Uğur, Sami Hamidi.

İzleyici Sayısı: 700.519

Hasılat: 13.390.936 TL

Cem Yılmaz'ın sinemaya kazandırdığı yeni bir tarz olan 'Karakomik Filmler' serisinin ikincisi, 'Deli' ve 'Emanet'ten oluştu. Çekimlerinin büyük bir kısmı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleşen, Cem Yılmaz'a başrollerde Özkan Uğur, Cem Davran, Büşra Develi ve Emin Gürsoy'un eşlik ettiği 'Deli', 'Taksici Güven'in dramını anlattı.

Cem Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Tansu Biçer, Celil Nalçakan'ın başrollerini paylaştığı 'Emanet'; beyazperdeye yetenek yarışmalarıyla şöhret olma hayalinin peşinden koşan 'Birol'un yaşadıklarını yansıttı.

İzleyici Sayısı: 440.817

Hasılat: 8.502.120 TL