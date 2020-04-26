26 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
'Tatar Ramazan', Türk öykücülüğünün en gerçekçi kahramanlarından biri olarak kabul edilir. 'Tatar Ramazan', Cumhuriyetin ilk dönemlerinde doğmuş, talihsiz bir olay sonrasında hapse düşen bir gençtir.
Koğuş ağalarına ve hak yiyen gardiyanlara başlarda bulaşmasa da; idareyle iş birliği yapan ali kıran baş kesenlerin, gariban mahkumların bir dilim ekmeğine bile göz dikmesine daha fazla göz yumamaz ve yeminini bozar. Ve 'Tatar Ramazan' efsanesi başlar.
Kadir İnanır ile özdeşleşen karakterlerden biri 'Selvi Boylum Al Yazmalım'daki 'İlyas' ise diğeri filme adını veren 'Tatar Ramazan'dır. 1990 yapımı film, sinemaya Kerim Korcan'ın 1969'da yayımlanan 9 hikâyeden oluşan aynı adlı romanından Safa Önal'ın senaristliği, Melih Gülgen'in yönetmenliğinde uyarlandı. Müziklerini ise Ahmet Kaya yaptı. Kitaptaki ilk sekiz hikâye, hapishane yaşamından kesitler içerir; cezaevi müdürü, gardiyan gibi görevlilerin davranışlarının yol açtığı olayları anlatır.
* 'Tatar Ramazan', 1976'da İstanbul Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelendi.
İlk filmin izleyici tarafından çok beğenilmesi, karakterin fenomen haline gelmesi üzerine 1992'de 'Tatar Ramazan Sürgünde' çekildi. Hayati Hamzaoğlu, Yaman Okay, Esin Moralıoğlu, Hikmet Taşdemir ve Kazım Kartal'ın başrollerde eşlik ettiği Kadir İnanır, rolü için 15 kilo alırken dublaj yaptırmayıp 'Tatar Ramazan'ı kendi sesiyle canlandırdı. Filmde çekimleri yapıldığı hapihanedeki bazı mahkumlar da rol aldı.
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