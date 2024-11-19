Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı: Rus cephaneliği vuruldu

Ukrayna ordusu gece saatlerinde Bryansk bölgesindeki Karaçev kenti yakınlarında bir Rus cephaneliğini vurduğunu açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı hedef bölgede 12 ikincil patlama ve infilak kaydedildiğini bildirdi.

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Rusya Savunma Bakanlığı da bir açıklama yayımlayarak, Ukrayna'nın ATACMS füzelerinin Eusya'nın Bryansk bölgesini vurduğunu duyurdu. Bakanlık, Ukrayna tarafından 6 füzenin gönderildiğini ve 5'inin düşürüldüğünü bildirdi.

ABD'nin 'füze' izni Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarında kullanma izni verme kararı aldı. Bu kapsamda ABD, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik balistik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.

REKLAM Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin ülkesine tedarik ettiği uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarında kullanımı için izin verdiği yönündeki haberlerle ilgili "Eylemler sözle yapılmaz. Bu tür şeylerin ilanı olmaz. Füzeler kendi adına konuşacak." dedi. Kremlin ise ABD'nin, Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını vurması için izin verme kararı almasını "gerginlikte yeni bir aşama" olarak nitelendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Ukrayna'ya tedarik ettiği uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarında kullanımı için izin verdiği yönündeki haberlerle ilgili, Washington'un bu kararını "kesinlikle doğru" bulduğunu söyledi. ABD Başkanlık Seçimi'ni kazanan Donald Trump'ın ekibi ve Macaristan ise Başkan Biden'ın kararını eleştirdi. RUSYA: SALDIRILARA YANIT VERECEĞİZ Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırılarını Batı'nın Rusya'ya karşı savaşında yeni bir aşama olarak değerlendireceklerini ve buna yanıt vereceklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. ABD'nin, Ukrayna'ya tedarik ettiği uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanımına izin verdiği yönündeki iddiaları değerlendiren Lavrov, Beyaz Saray ile ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bu bilgiyi henüz teyit etmediğine dikkati çekti.

Lavrov, Ukrayna ordusunun Rus toprağı Bryansk bölgesine Amerikan yapımı Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle saldırı düzenlediğine işaret ederek, "Gece ATACMS füzelerinin sınırdaki Bryansk bölgesine yönelik saldırılarda defalarca kullanılması, Batı'nın gerginliği artırmak istediği sinyali. Amerikalıların yardımı olmadan yüksek teknolojiye sahip füzelerin kullanılması mümkün değil. Bunu Batı'nın Rusya'ya karşı savaşında yeni bir aşama olarak değerlendireceğiz ve buna gerekli şekilde yanıt vereceğiz." dedi.

Rusya'nın nükleer doktrininin güncellendiğini, bu doktrinin Batı'da dikkate alınmasını umduğunu dile getiren Lavrov, "Nükleer silahların her şeyden önce caydırıcılık, nükleer savaşı önleme aracı olduğuna inanıyoruz. Bu duruma böyle bir yaklaşım sergiliyoruz." ifadesini kullandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un daha önce Ukrayna'ya "Taurus" füzelerini vermek istemediğini bildirdiğini hatırlatan Lavrov, "bunun sorumlu bir yaklaşım olduğunu" belirtti.