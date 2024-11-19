Hepsiburada'nın satışı onaylandı

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hanzade Vasfiye Doğan BOYNER’in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin çoğunluk paylarının ve tek kontrolünün Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınması işlemine izin verildi" ifadeleri kullanıldı.

REKLAM advertisement1 Geçtiğimiz ay içerisinde Kazak Kaspi şirketi tarafından satın alma işlemlerine başlandığına dair açıklama gelmişti. Açıklamada işlem kapsamında, toplam hisse devri değerinin yaklaşık 1 milyar 127 milyon ABD doları olup, ödemenin 2 taksitte yapılması konusunda anlaşıldığı ifade edildi. Hisse devir sözleşmesinin, mutat kapanış koşullarına ve Türkiye'deki idari izinlerin alınmasına tabi olduğu ve kapanışın 2025’in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi beklendiği de belirtilmişti.

Açıklamada, Hepsiburada'nın sermayesinin yüzde 65,4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisselerin satın alınması için anlaşmanın 17 Ekim'de imzalandığı ifade edildi. Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor Haberi Görüntüle Nasıl 'hepsi yabancı' oldu? Haberi Görüntüle SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını, App Store Google Play