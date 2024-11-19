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        Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı

        İzmir'de boşanma aşamasındaki 26 yaşındaki eşi Fatma A'yı telefonla görüntülü arayarak 3 ve 7 yaşındaki çocuklarının boğazına bıçak dayadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 32 yaşındaki Şiyar A. emniyetteki ifadesinde kendisini "görüntüler eski" diyerek savundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cani baba, bu kez de "Ben yapmadım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 12:52 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:15
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        Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı
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        İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Fatma A, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Şiyar A'dan boşanmaya karar verdi.

        Fatma A, 2 çocuğunu eşi Şiyar A'ya bırakıp Burdur'a gitti. Şiyar A, eşi Fatma A'yı görüntülü arayarak yanında kalan çocukları 7 yaşındaki Y.C.A. ve 3 yaşındaki B.A'nın boğazına bıçak dayayıp, tehdit etti.

        Anne Fatma A, bunun üzerine dün emniyete giderek şikayetçi oldu.

        İhbarla harekete geçen emniyet ve savcılık, baba Şiyar A'yı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı.

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        İFADESİNDE" GÖRÜNTÜLER ESKİ" DEDİ

        Çocuklar devlet korumasına alınırken, Şiyar A, emniyetteki ifadesinde, "Eşimle sorunlar yaşıyoruz, beni terk etti. Çocukları vermek istedim, kabul etmedi. Annemin de desteği ile beraber bakıyoruz. Söz konusu görüntüler eski. Eşimle yaşadığım bir tartışma sonucunda oldu. Çocuklarımı seviyorum, asla zarar vermem" dedi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN DE "BEN YAPMADIM" DEDİ

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şiyar A, bu kez de "Ben yapmadım" dedi.

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        #İzmir
        #çocuğa şiddet
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