Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Fatma A, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Şiyar A'dan boşanmaya karar verdi.

Fatma A, 2 çocuğunu eşi Şiyar A'ya bırakıp Burdur'a gitti. Şiyar A, eşi Fatma A'yı görüntülü arayarak yanında kalan çocukları 7 yaşındaki Y.C.A. ve 3 yaşındaki B.A'nın boğazına bıçak dayayıp, tehdit etti.

Anne Fatma A, bunun üzerine dün emniyete giderek şikayetçi oldu.

İhbarla harekete geçen emniyet ve savcılık, baba Şiyar A'yı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı.

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İFADESİNDE" GÖRÜNTÜLER ESKİ" DEDİ

Çocuklar devlet korumasına alınırken, Şiyar A, emniyetteki ifadesinde, "Eşimle sorunlar yaşıyoruz, beni terk etti. Çocukları vermek istedim, kabul etmedi. Annemin de desteği ile beraber bakıyoruz. Söz konusu görüntüler eski. Eşimle yaşadığım bir tartışma sonucunda oldu. Çocuklarımı seviyorum, asla zarar vermem" dedi.