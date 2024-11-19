Galatasaray, John Arias için yeniden devrede!
Galatasaray, ara transfer dönemi hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yaz döneminde de gündemlerinde olan Fluminense forması giyen Jhon Arias için yeniden harekete geçmeyi planlıyor.
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Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.
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Takviye yapmak isteyen yönetim, güçlendirilecek bölgeleri de büyük ölçüde netleştirdi.
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Teknik direktör Okan Buruk, kanatlarda forma giyebilen birçok oyuncu bulunmasına rağmen bir yabancı futbolcu daha alınmasını istiyor.
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Sarı kırmızılılarda; Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Roland Sallai forma yarışında yer alıyor.
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Hakim Ziyech ise form durumu nedeniyle ilk tercih değil. Yıldız oyuncunun, devre arasında takımdan ayrılma ihtimali de bulunuyor.
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Yusuf Demir'in ise kiralanması bekleniyor.
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TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın listesinin ilk sıralarında Fluminense forması giyen Jhon Arias var.
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Yaz döneminde de gündeme gelen Arias, kulübünün beklentileri nedeniyle transfer edilememişti.
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Yeniden Brezilya ekibinin kapısını çalacak olan yönetim, bu kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
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Arias'ın da Galatasaray'a gelme konusunda çok istekli olduğu öğrenildi.
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Jhon Arias, bu sezon Fluminense formasıyla 46 maçta forma giydi. Hızı ve tekniğiyle dikkat çeken Kolombiyalı futbolcu, takımına 13 gol 8 asistlik katkı sağladı.