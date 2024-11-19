Galatasaray, Victor Osimhen için gözü kararttı!
Galatasaray, Victor Osimhen transferi için kolları sıvamış durumda. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray'da mutlu olan Nijeryalı için kaynak aramaya devam ederken 25 milyon Euro'yu da hazırladı
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Galatasaray, Victor Osimhen için gözü kararttı.
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Napoli’den bir sezonluğuna satın alma bedeli bulunmadan kiralanan Nijeryalı golcü Galatasaray’da çok mutlu.
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Dünyaca ünlü futbolcunun Galatasaray’ı bu denli benimseme fırsatını kaçırmak istemeyen sarı-kırmızılılar da kolları sıvamış durumda.
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Galatasaray, 80 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunan Osimhen için hem kaynak hem de formül arayışlarına başladı.
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Sponsorluk anlaşmaları için çeşitli firmalarla görüşen Galatasaray bir yandan da kredi için bankalarla görüşüyor.
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Sarı-kırmızılıların bir kısmı sponsorluk desteği bir kısmı ise kredi olmak üzere toplamda 25 milyon Euro’luk peşinat için söz aldığı öğrenildi.
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Sarı-kırmızılılar, dünya devlerinin nakit bir teklif ile Napoli’nin kapısını çalmaması durumunda İtalyan ekibiyle anlaşmanın yollarını arıyor.
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25 milyon Euro’luk peşinatın yanı sıra bonservis bedelinin kalan bölümünü yıllara bölerek vadelendirmeyi planlıyor.
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Galatasaray, Osimhen’in tavrının bu transferde belirleyici olacağını düşünüyor.
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