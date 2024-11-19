ABD'de ikinci Donald Trump dönemini görmek istemeyenler için 4 yıllık gemi turu tanıtıldı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ikinci dört yıllık dönemi için Beyaz Saray'a dönmeye hazırlanırken, ABD'de bir gemi şirketi Amerikalılara bu 4 yılda ülkeden ayrılma seçeneği sundu.

Villa Vie Residences isimli rezidans konseptli şirket, Kasım ayının başlarında, önümüzdeki birkaç yıl boyunca dünyayı dolaşabilecekleri bir program başlattığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, 140 ülkeye gidilecek yolculukta 425 limanda durulacak, ve programın yıllık maliyeti 40 bin dolardan az olacak.

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REKLAM Program bir, iki, üç ve dört yıllık paketler halinde sunuluyor. Bir yıllık pakete Escape From Reality (Gerçeklikten Kaçış) ve iki yıllık pakete Mid-term Selection (Ara Seçim) adı veriliyor. Üç yıllık pakete Anywhere but Home (Evden Başka Her Yer) ve dört yıllık pakete Skip Forward (İleri Atla) adı veriliyor. Yolculuk, Karayipler, Güney Amerika ve Antarktika'yı da içeriyor.

"SEÇİM SONUÇLARINDAN MEMNUN OLMAYANLAR İÇİN İYİ BİR SEÇENEK" Villa Vie'nin CEO'su Mikael Petterson bu programı başkanlık seçimlerinin sonuçları açıklanmadan önce hazırladığını söyledi. Ancak, bu paketin seçim sonuçlarından memnun olmayanlar için iyi bir seçenek olabileceğini söyledi. Petterson, "Kampanya seçim sonuçlarından önce hazırlanmış olsa da, XYZ seçimi kazanırsa ülkeyi terk edeceklerini söyleyenler için mükemmel bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Seçim sonuçlarını gemide izleyen iki grubumuz vardı; topluluğun yarısı geminin bir ucunda Fox News'i izlerken, diğer yarısı diğer ucunda MSNBC'yi izliyordu. Farklı siyasi görüşlerimiz olabilir, ancak topluluğumuz siyasetin çok ötesine geçen, dünyayı bir şekilde keşfetme tutkumuz aracılığıyla bir araya geliyor." dedi.

Trump'ın başkanlık zaferi nedeniyle Amerikalıların gerçekten ülkeyi terk edip etmeyeceği henüz belli olmasa da, yüksek gelirli ailelerin danışmanları CNBC'ye seçim öncesinde zengin müşterilerinden yurtdışına nasıl taşınacaklarına dair çok sayıda soru aldıklarını bildirdi.