ABD'de ikinci Donald Trump dönemini görmek istemeyenler için 4 yıllık gemi turu tanıtıldı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ikinci dört yıllık dönemi için Beyaz Saray'a dönmeye hazırlanırken, ABD'de bir gemi şirketi Amerikalılara bu 4 yılda ülkeden ayrılma seçeneği sundu.

Villa Vie Residences isimli rezidans konseptli şirket, Kasım ayının başlarında, önümüzdeki birkaç yıl boyunca dünyayı dolaşabilecekleri bir program başlattığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, 140 ülkeye gidilecek yolculukta 425 limanda durulacak, ve programın yıllık maliyeti 40 bin dolardan az olacak.

Program bir, iki, üç ve dört yıllık paketler halinde sunuluyor. Bir yıllık pakete Escape From Reality (Gerçeklikten Kaçış) ve iki yıllık pakete Mid-term Selection (Ara Seçim) adı veriliyor. Üç yıllık pakete Anywhere but Home (Evden Başka Her Yer) ve dört yıllık pakete Skip Forward (İleri Atla) adı veriliyor. Yolculuk, Karayipler, Güney Amerika ve Antarktika'yı da içeriyor.