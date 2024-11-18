Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Wanda Nara'dan 'Görüşme' yalanlaması - Magazin haberleri

        Wanda Nara'dan 'Görüşme' yalanlaması

        Wanda Nara'nın Mauro Icardi'nin avukatı Elba Marcovecchio ile Santa Barbara'daki mülk ve kızlarının velayeti konusunda anlaştığı iddia edildi. Nara, bir yalanlama yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 21:57 Güncelleme: 18.11.2024 - 21:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Görüşme' yalanlaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki çekişme öylesine dallanıp budaklandı ki iddialar havada uçuşuyor. O iddialardan biri; Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den boşanmak için 77 milyon Euro'luk servetinin yarısını istediği.

        Ne var ki bu iddiaları ortaya atanların unuttuğu şu; Wanda Nara'nın Mauro Icardi'ye boşanma şartı koyması söz konusu bile olamaz. Çünkü boşanmayı isteyen, boşanmadan, tüm dünyanın gözü önünde Rapçi L - Gante ile ilişki yaşayan kendisi.

        Mauro Icardi'nin futbol kulüplerinden kazandığı paralar ve bilinen gayri mülkleri baz alınarak ortalama bir servet hesabı yapılmış. Ayrıca eşini, tüm dünyanın gözü önünde aldatan bir kadının Arjantin yasalarına göre tazminat isteme hakkına sahip olup - olmadığı konusuna hiç değinilmedi.

        Tazminat iddiaları havada uçuşa dursun bir iddia da Wanda Nara'nın Mauro Icardi’nin avukatı Elba Marcovecchio ile bir görüşme gerçekleştirerek Santa Barbara'daki mülk ve kızlarının velayeti üzerine anlaşma sağladığı üzerine ortaya atıldı.

        Wanda Nara, bir paylaşımda bulunarak; "Umarım söyledikleri her şeyin yalan olduğunu neden sorgulamadıklarını sorarlar" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba gözaltında
        Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba gözaltında
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        'Görüşme' yalanlaması
        'Görüşme' yalanlaması
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        18 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        18 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        "Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz"
        "Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz"
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Habertürk Anasayfa