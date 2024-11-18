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        Haberler Ekonomi Emlak Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı - Emlak Haberleri

        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı

        Konut Fiyat Endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı. Yıllık artış oranı, Haziran 2020'den beri en düşük seviyede gerçekleşti

        Giriş: 18.11.2024 - 10:06 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:36
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        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
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        TCMB, ekim ayına daire Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Konut Fiyat Endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı. Yıllık artış oranı, Haziran 2020'den beri en düşük seviyede gerçekleşti.

        İstanbul'da yıllık artış yüzde 21,8 olurken aylık artış yüzde 1,1'de kaldı. Ankara'da yıllık artış yüzde 32,5, aylık artış yüzde 2,7; İzmir'de yıllık artış yüzde 28,7, aylık artış ise yüzde 4,5 olarak kayıtlara geçti.

        En düşük yıllık fiyat artışı yüzde 12,8 ile Antalya, Burdur, Isparta bölgesinde, yüzde 21,2 ile İstanbul, yüzde 22,7 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gerçekleşti.

        En yüksek yıllık artış ise yüzde 36,1 ile Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak bölgesinde, yüzde 39,1 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesinde ve yüzde 39,8 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır bölgesinde yaşandı.

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