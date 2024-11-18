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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuyumcudan 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!

        İstanbul'da, akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. S.İ. adlı kuyumcu, dükkanını açtığında şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Asansörlü vitrin içinde, 28 milyon değerindeki, 10 kilo altının çalındığını gördü. Hırsızların, apartmanın bodrum katındaki duvarı delerek, özel kapalı alandaki altına ulaştıkları belirlendi. Yakalanan hırsızın, 5 suç kaydı ve 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan Mevlüt A. olduğu ortaya çıktı

        Giriş: 18.11.2024 - 10:14 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:11
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        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
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        İstanbul'da olay 20 gün önce Güngören Güven Mahallesi Menderes caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, sabah dükkanını açan S.İ. adlı kuyumcu, altınlarının özel olarak sakladığı bölümde şoke eden görüntüyle karşılaştı.

        10 KİLO ALTINI ÇALINDI

        Asansörlü vitrinde sakladığı altınların çalındığını gören S.İ., hemen şikayette bulundu. Polise şikayette bulunan S.İ., dükkanındaki özel bölmede sakladığı 28 milyon TL değerindeki 10 kilo altının çalındığını belirtti.

        AKILLARA DURGUNLUK VEREN YÖNTEM

        Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede akıllara durgunluk veren bir yöntemin kullanıldığını gördü. Hırsız ya da hırsızların, apartmanın bodrum katındaki duvarı delerek kuyumcu dükkanında girdikleri ve asansörlü vitrine ulaştıkları belirlendi. Asansörlü vitrini de delen hırsızlar, altınları alarak kuyumcu dükkanından kaçtı.

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        KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hırsızın görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerde çaldığı altınların bulunduğu bavulla yürüyen hırsızın şüpheli Mevlüt A. olduğu belirlendi.

        39 YIL KESİNLİŞMİŞ HAPİS CEZASI ÇIKTI

        Elde edilen çalışmanın ardından şüpheli Mevlüt A., ve olaydan sonra kendisine yardımcı olan 2 kişi, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yakalandı. Tutuklanan 49 yaşındaki Mevlüt A.’nın 5 suç kaydı, 3 aranması ve 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

        2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

        Diğer iki şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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        #istanbul hırsızlık
        #Son dakika haberler
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