Los Angeles'ta yangın felaketi: Birçok Hollywood yıldızı yaşıyor, binlerce kişi tahliye edildi!

Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Şu anda bildirilen hiçbir yaralanma olmamasından dolayı kendimizi çok şanslı hissediyoruz" dedi ve 10 bini evde olmak üzere 25 binde fazla kişinin tehdit altında olduğunu ekledi.