ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!

Kocaeli'nde olay, önceki gün saat 12.30 sıralarında, Karamürsel ilçesi, 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi.

AKRABALAR ARASINDAKİ KAN DAVASI

Yapılan soruşturmada, cinayetin nedeninin kan davası olduğu ortaya çıktı. Maksut Beğtaş’ın kardeşlerinin U.B.’nin babası H.B.’yi öldürdüğü, bu nedenle de akraba olan iki aile arasında husumet oluştuğu bildirildi. U.B.’nin de bir süredir takip ettiği Beğtaş’ı öldürdüğü belirtildi.