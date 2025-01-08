Galatasaray için Fransa'dan Amine Gouiri iddiası!
Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen ve Mikautadze'yi listenin ilk sırasına alan Galatasaray için Fransız basınından sürpriz bir iddia daha geldi. Sarı-kırmızılıların Amine Gouiri ile ilgilendiği belirtildi.
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Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
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Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar için Fransa'dan dikkat çeken bir iddia daha geldi.
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Lyon'dan Mikautadze ile henüz anlaşma zemini sağlayamayan Galatasaray'ın Rennes forması giyen Amine Gouiri'yi de gündemine aldığı öne sürüldü.
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Le Parisien'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcunun şartlarını öğrenmek için Rennes ile temas kurdu.
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GALATASARAY'A RET!
Ancak Amine Gouiri'yi ara transfer döneminde kaybetmek istemeyen Rennes, Galatasaray'ın ilgisine olumsuz yanıt verdi.
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Sarı-kırmızılıların sadece Rennes ile temas kurduğu, Gouiri ile bir temas kurmadığı ancak oyuncunun da Fransız ekibinden ayrılma düşüncesi olmadığı belirtildi.
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ÜÇ MEVKİDE FORMA GİYEBİLİYOR
Asıl mevkisi santrfor olan Amine Gouiri, sol kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.
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Rennes forması altında bu sezon 16 maçta görev yapan Cezayirli oyuncu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
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PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Rennes'in 2022 yazında Nice'ten 28 milyon Euro karşılığınad kadrosuna kattığı Gouiri'nin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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Amine Gouiri'nin Rennes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.