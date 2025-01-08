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        Haberler Spor Transfer Galatasaray için Fransa'dan Amine Gouiri iddiası! - Futbol Haberleri

        Galatasaray için Fransa'dan Amine Gouiri iddiası!

        Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen ve Mikautadze'yi listenin ilk sırasına alan Galatasaray için Fransız basınından sürpriz bir iddia daha geldi. Sarı-kırmızılıların Amine Gouiri ile ilgilendiği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 09:50 Güncelleme: 08.01.2025 - 09:50
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        • 1

          Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

        • 2

          Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar için Fransa'dan dikkat çeken bir iddia daha geldi.

        • 3

          Lyon'dan Mikautadze ile henüz anlaşma zemini sağlayamayan Galatasaray'ın Rennes forması giyen Amine Gouiri'yi de gündemine aldığı öne sürüldü.

        • 4

          Le Parisien'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcunun şartlarını öğrenmek için Rennes ile temas kurdu.

        • 5

          GALATASARAY'A RET!

          Ancak Amine Gouiri'yi ara transfer döneminde kaybetmek istemeyen Rennes, Galatasaray'ın ilgisine olumsuz yanıt verdi.

        • 6

          Sarı-kırmızılıların sadece Rennes ile temas kurduğu, Gouiri ile bir temas kurmadığı ancak oyuncunun da Fransız ekibinden ayrılma düşüncesi olmadığı belirtildi.

        • 7

          ÜÇ MEVKİDE FORMA GİYEBİLİYOR

          Asıl mevkisi santrfor olan Amine Gouiri, sol kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.

        • 8

          Rennes forması altında bu sezon 16 maçta görev yapan Cezayirli oyuncu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

        • 9

          PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

          Rennes'in 2022 yazında Nice'ten 28 milyon Euro karşılığınad kadrosuna kattığı Gouiri'nin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

        • 10

          Amine Gouiri'nin Rennes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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