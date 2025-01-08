2 PTT çalışanını öldürmüştü! Detaylar yürek yaktı: 14 kurşun!
Rize'de, geldiği PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde, babasına ait banka kartı kendisine teslim edilmeyince tartıştığı kargo dağıtım müdürü 50 yaşındaki Selim Okumuş ile temizlik görevlisi 45 yaşındaki Ömer Beyazıt'ı tabancayla öldüren 47 yaşındaki H.K.'nin, olayda 14 el ateş ettiği ortaya çıktı. Aracı terk edilmiş bulunan, saklandığı evin çatı katında yakalanan şüphelinin sorgusu sürüyor
Rize'de olay, dün akşam, Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü'nde meydana geldi. Müdürlüğün kargo birimine gelen H.K. (47), babasına ait banka kartının kendisine verilmesini talep etti.
BELİNDEN ÇIKARDIĞI SİLAHLA KURŞUN YAĞDIRDI
DHA'daki habere göre H.K.'nin bu talebi kabul edilmeyince çalışanlarla tartıştı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. H.K., belinden çıkardığı tabancayla ateş açıp, otomobiliyle kaçtı.
İKİSİ DE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİHayatını kaybeden Selim Okumuş.
Kurşunların isabet ettiği kargo dağıtım müdürü Selim Okumuş (50) ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt (45) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Okumuş ve Beyazıt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
KATİL ÇATI KATINDA YAKALANDIHayatını kaybeden Ömer Beyazıt.
Saldırı sonrası kaçan şüphelinin aracı Fener Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Çevreyi çembere alan ekipler, şüpheliyi Camiönü Mahallesi'nde saklandığı binanın çatı katında yakaladı.
ADLİYEYE SEVKİ BEKLENİYOR
Gözaltına alınan şüpheli, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin tamamlanacak sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
OLAY ANI KAMERADA
Silahlı saldırı anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; H.K.'nin kargo dağıtım müdürü Selim Okumuş’a yumruk attığı, daha sonra aralarında arbede yaşandığı, saldırganın belinden çıkardığı silahla Okumuş ve arbedeyi ayırmak için araya giren temizlik personeli Ömer Beyazıt’a ateş açtığı anlar yer aldı.
14 EL ATEŞ ETTİĞİ SAPTANDI
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, usulsüz işlem talebine olumsuz yanıt alması üzere, 2 PTT görevlisini öldüren H.K.'nin, 14 el ateş ettiği ortaya çıktı.
BAKAN URALOĞLU, RİZE’DE
Selim Okumuş'un cenazesi bugün ikindide Hemşin ilçesinde, Ömer Beyazıt'ın cenazesi ise Derepazarı'nda toprağa verilecek.
"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Rize’nin Derepazarı ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden PTT görevlisi Ömer Beyazıt’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Derepazarı Belediye Başkanı Şaban Kalça, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer de aileye taziye dileklerini iletti.
Taziye sonrası açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, olayı şiddetle kınadığını söyledi. Uraloğlu, “Dün akşam Rize PTT Şube Müdürlüğümüzde, maalesef istemediğimiz elim bir olay ile karşılaştık. Şube müdürümüz ve orada çalışan bir arkadaşımız sudan bir sebeple maalesef katledildi. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Rabb’im bu kardeşlerimize, bu arkadaşlarımıza rahmet etsin.
Ailesine sabır diliyorum. Beklenmeyen ölümler aileler için kabullenmesi zor olanlardır; şok etkisi yaratır. Onun için tekrar ben ailelerimize ve Rize’mize, yine PTT teşkilatımıza başsağlığı, sabır diliyorum. Bu konunun mutlaka en üst seviyede takipçisi olacağız. Bu anlamda katil yakalanmıştır. Gereken en ağır cezanın verilmesi noktasında takipçi olacağız. Rabbim bu tür olayların tekrar etmemesini bizlere nasip etsin. Tüm PTT teşkilatımızın ve Rize’mizin başı sağ olsun” dedi.
BABA BEYAZIT, EN AĞIR CEZA VERİLMESİNİ İSTEDİ
Cenazede taziyeleri kabul eden acılı baba İzzet Beyazıt, “Oğlum 44 yaşındaydı. 7 yaşında kız çocuğu var. Onların kanı yerde kalmasın. O kişiye en ağır cezanın verilmesini istiyorum” ifadelerinde bulundu.
Bakan Uraloğlu daha sonra Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş’un cenazesine katılmak için Hemşin ilçesine geçti.
ÜÇ KIZ ÇOCUĞU BABASIYDILAR
Öte yandan Selim Okumuş'un 26 yıldır PTT bünyesinde görev yaptığı, evli ve 2 kız babası olduğu; 20 yıllık PTT çalışanı olan Ömer Beyazıt'ın da 7 yaşında bir kızının olduğu öğrenildi.