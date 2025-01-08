İstanbul'da olay, 5 Ocak'ta Bağcılar 100. Yıl Mahallesi, 2214 Sokak'ta bulunan bir evde gerçekleşti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olayın gerçekleştiği adreste silahlı yaralama ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

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KARISINI ÖLDÜRÜP KAÇMIŞ Olay yerine giden polis ekipleri evde, silahla vurulmuş 6 çocuk annesi olan 45 yaşındaki Gülnaz Adal’ın cesediyle karşılaştı. Uyurken vurulduğu iddia edilen Gülnaz Adal’ın eşi Vedat Adal tarafından öldürüldüğü belirlendi.

BAŞINA BİR EL ATEŞ ETMİŞ Yapılan çalışmalarda TIR şoförlüğü yapan şüphelinin olay gecesi İstanbul dışında olduğu ve eve gelerek eşinin kafasına bir el ateş edip kaçtığı tespit edildi.

İZMİR’DE BİRİNİ VURUP GELMİŞ Olayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda, katil zanlısı Vedat Adal’ın, karısını öldürmeden önce İzmir’de jandarma bölgesinde bir kişiyi silahla yaraladığı ortaya çıktı.

500 KM YOL YAPIP ÖLDÜRDÜ Elde edilen bilgilere göre önce İzmir’deki yaralama olayını gerçekleştiren zanlı, olay sonrası 500 kilometre yol yaparak geldiği İstanbul’da karısını öldürdü.

KATİL ZANLISI ARANIYOR Olaydan sonra kayıplara karışan katil zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.