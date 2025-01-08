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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gülnaz Adal'ı uykusunda öldürdü! Katil Vedat Adal aranıyor | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İzmir'de bir kişiyi ağır yaralayıp İstanbul'da eşini uykusunda öldürdü!

        İstanbul'da, 3 gün önce yaşanan kan donduran cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Önce karısını öldürüp ardından İzmir'e giderek bir kişiyi yaraladığı iddia edilen 44 yaşındaki Vedat Adal'ın, İzmir'deki olayı gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a gelip karısını öldürdüğü ortaya çıktı. Olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri katil zanlısının peşine düştü

        Giriş: 08.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:53
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        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
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        İstanbul'da olay, 5 Ocak'ta Bağcılar 100. Yıl Mahallesi, 2214 Sokak'ta bulunan bir evde gerçekleşti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olayın gerçekleştiği adreste silahlı yaralama ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

        KARISINI ÖLDÜRÜP KAÇMIŞ

        Olay yerine giden polis ekipleri evde, silahla vurulmuş 6 çocuk annesi olan 45 yaşındaki Gülnaz Adal’ın cesediyle karşılaştı. Uyurken vurulduğu iddia edilen Gülnaz Adal’ın eşi Vedat Adal tarafından öldürüldüğü belirlendi.

        BAŞINA BİR EL ATEŞ ETMİŞ

        Yapılan çalışmalarda TIR şoförlüğü yapan şüphelinin olay gecesi İstanbul dışında olduğu ve eve gelerek eşinin kafasına bir el ateş edip kaçtığı tespit edildi.

        İZMİR’DE BİRİNİ VURUP GELMİŞ

        Olayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda, katil zanlısı Vedat Adal’ın, karısını öldürmeden önce İzmir’de jandarma bölgesinde bir kişiyi silahla yaraladığı ortaya çıktı.

        500 KM YOL YAPIP ÖLDÜRDÜ

        Elde edilen bilgilere göre önce İzmir’deki yaralama olayını gerçekleştiren zanlı, olay sonrası 500 kilometre yol yaparak geldiği İstanbul’da karısını öldürdü.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Olaydan sonra kayıplara karışan katil zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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        #Gülnaz Adal
        #Son dakika haberler
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