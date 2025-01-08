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        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyon haberleri: Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!

        Afyonkarahisar'da, esnaf olan 51 yaşındaki M.A., daha önce yanında çalışan 37 yaşındaki Derya Kozan'ı, karşılaştığı hastanenin koridorunda tabancayla art arda ateş ederek öldürdü. Aynı silahla kendisini yaralayan M.A. da hayatını kaybetti. İkili arasında daha önceden gönül ilişkisi olduğu ileri sürülürken Kozan'ın nişanlı olduğu ve şubatta evleneceği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 09:41 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:02
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        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
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        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi B Blok’ta, olay dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Hastanenin kantininde çalışmaya başladığı öğrenilen Derya Kozan (37) ile bir süre yanında çalıştığı M.A. (51) ile koridorda karşılaştı.

        DERYA'YA PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

        DHA'daki habere göre yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından M.A., üzerinde bulundurduğu tabancayla Derya Kozan’a art arda ateş etti.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        Kurşunların isabet ettiği Derya Kozan kan içinde yerde yığılırken, çevrede bulunanlar panik ve korku içerisinde kaçıştı.

        KATİL ZANLISI KENDİSİNİ DE VURDU

        Bu sırada M.A. aynı tabancayla kendisini vurdu. Hastaneden gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Kozan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan M.A. da tedaviye alındığı yoğun bakımda öldü.

        GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI

        Kentte esnaf olan M.A.'nın daha önceden yanında çalışan Derya Kozan ile gönül ilişkisi olduğu iddia edildi.

        ŞUBATTA YUVA KURACAKTI

        AA'daki habere göre hastanedeki işlemlerinin ardından kadının cenazesi, ailesine teslim edildi. Antalya'da toprağa verileceği öğrenilen Kozan'ın nişanlı olduğu ve şubatta evleneceği öğrenildi.

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
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