Afyonkarahisar Devlet Hastanesi B Blok’ta, olay dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Hastanenin kantininde çalışmaya başladığı öğrenilen Derya Kozan (37) ile bir süre yanında çalıştığı M.A. (51) ile koridorda karşılaştı.

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DERYA'YA PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ DHA'daki habere göre yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından M.A., üzerinde bulundurduğu tabancayla Derya Kozan’a art arda ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI Kurşunların isabet ettiği Derya Kozan kan içinde yerde yığılırken, çevrede bulunanlar panik ve korku içerisinde kaçıştı.

KATİL ZANLISI KENDİSİNİ DE VURDU Bu sırada M.A. aynı tabancayla kendisini vurdu. Hastaneden gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Kozan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan M.A. da tedaviye alındığı yoğun bakımda öldü.

GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI Kentte esnaf olan M.A.'nın daha önceden yanında çalışan Derya Kozan ile gönül ilişkisi olduğu iddia edildi. ŞUBATTA YUVA KURACAKTI AA'daki habere göre hastanedeki işlemlerinin ardından kadının cenazesi, ailesine teslim edildi. Antalya'da toprağa verileceği öğrenilen Kozan'ın nişanlı olduğu ve şubatta evleneceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.