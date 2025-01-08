Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.960,06 %-0,12
        DOLAR 35,3874 %0,16
        EURO 36,4468 %-0,29
        GRAM ALTIN 3.013,32 %0,07
        FAİZ 39,94 %-0,75
        GÜMÜŞ GRAM 34,21 %0,23
        BITCOIN 94.958,00 %-1,58
        GBP/TRY 43,8113 %-0,70
        EUR/USD 1,0295 %-0,44
        BRENT 77,07 %0,03
        ÇEYREK ALTIN 4.926,77 %0,06
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi! KFC ve Pizza Hut kapanıyor mu, Türkiye'den çekiliyor mu? - İş-Yaşam Haberleri

        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi! Türkiye'de 537 şube kapanabilir

        Yum! Brands, Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi ile franchise anlaşmasını, firmanın standartları karşılayamaması nedeniyle feshettiğini duyurdu. Açıklamada "Fesih, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkiliyor ve Yum! Brands, bu restoranların en azından geçici olarak kapanmasını bekliyor" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 11:49 Güncelleme: 08.01.2025 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yum! Brands'ten yapılan açıklamada Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan İş Gıda A.Ş. ile olan franchise anlaşmasını, İş Gıda'nın Yum! Brands'in standartlarını karşılayamaması nedeniyle feshettiği belirtildi.

        Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner açıklamasında "Yetkin, sermaye sahibi ve kararlı 3C franchise ortaklarına sahip olmak işimiz için çok önemli. Her gün onlara başarı için gerekli destek ve araçları sağlamaya çalışırken, ortaklarımızdan da müşterilerimize yüksek kaliteli bir deneyim sunmalarını istiyoruz. Fesih öncesinde Yum! Brands olarak, birkaç ay boyunca sorunları çözmek ve destek olmak için çalıştık. Ancak İş Gıda, standartlarımıza uyum sağlamayı sürdüremedi ve franchise anlaşmalarımızın temel hükümlerine bağlılığını koruyamadı" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Fesih, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkilerken, açıklamada Yum! Brands, bu restoranların en azından geçici olarak kapanmasını beklediklerini ifade etti. Yum! Brands açıklamasında "Türk tüketicilerinin sadakatine büyük önem verirken bölgeye olan bağlılığını sürdürüyor ve gelecekte mümkün olduğunca çok sayıda restoranı yeniden açmak için çalışıyor" denildi.

        Yum! Brands ayrıca feshedilen franchise sözleşmeleri kapsamında yasal işlem başlattıklarını da ifade etti.

        "TÜRKİYE'DEKİ KARAR ALMANYA'DAKİ SÜRECİ ETKİLEMİYOR"

        İş Gıda'nın sahibi, son 2 yıldır Yum! 'ın Almanya'daki KFC ve Pizza Hut restoranlarının ana franchise'ı olarak da hizmet vermekteydi. Yum! Aralık 2024'te Almanya işletmelerinin ana franchise haklarını başarıyla geri almış ve bu pazarın yönetimini devralmıştı.

        Yum! açıklamasında "Türkiye'deki fesih sürecinin Almanya üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamakta olup, Yum! Almanya'daki tüketicilerine hizmet vermeye devam etmeyi ve bu pazardaki franchise ortaklarıyla KFC ve Pizza Hut markalarını büyütmeye devam etmeyi planlamaktadır" derken "Yum! Brands, 2024’ün dördüncü çeyreği için, esas olarak Almanya’daki satın alma ve Türkiye’deki fesih sürecine ilişkin maliyetlerden oluşan yaklaşık 60 milyon ABD doları tutarında vergi öncesi özel bir ücret öngörmektedir" diye devam etti.

        "GELECEKTE TÜRKİYE PAZARINDA MÜŞTERİLERİMİZE HİZMET VERMEYİ BEKLİYORUZ"

        Bu franchise ortağı ve pazara özgü sorunlar nedeniyle, Türkiye'deki restoranların son dönem satışları, her bir marka için restoran başına düşen dünya ortalama satışlarının büyük ölçüde altında kaldığını öne süren Yum! Brands "Sonuç olarak, mağaza kapanışlarından kaynaklanan telif ücreti kaybının, 2025 ve sonrasında Yum!’un temel faaliyet karı üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. Türkiye'deki kapanmalar, 2025 yılının ilk çeyreğinin sonunda Yum!'un raporlanan mağaza sayısında bir azalma olarak yansıtılacaktır. Mağaza sayısındaki bu tek seferlik değişiklik dışında, Yum! dünya genelinde mağaza büyüme hedeflerinin gidişatına güveniyor ve bu fesihin diğer pazarlar üzerinde herhangi bir etkisi yaratmasını beklemiyor" dedi.

        Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner ayrıca "Markalarımızı korumak, franchise veren firma olarak üstlendiğimiz rolün temelini oluşturmaktadır ve bunun için gerekli operasyonel standartlara uyum sağlanması adına gerekli tüm önlemleri alacağız. Böylece markalarımız müşterilerimizin beklediği ve sevdiği tutarlı kaliteyi sunabilecek. Yum! ve markaları olarak gelecekte de Türkiye pazarında müşterilerimize hizmet vermeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" diye ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KFC
        #Pizza Hut
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        Önce kuzeninin sonra jandarmanın aracını çaldı!
        Önce kuzeninin sonra jandarmanın aracını çaldı!
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Kahreden kaza! Babası ile Gonca markete gidiyormuş!
        Kahreden kaza! Babası ile Gonca markete gidiyormuş!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Tutaklanması talep edildi
        Tutaklanması talep edildi
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        30 bıçak darbesinde 17,5 yıllık cezanın gerekçesi açıklandı!
        30 bıçak darbesinde 17,5 yıllık cezanın gerekçesi açıklandı!
        Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
        Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        Habertürk Anasayfa