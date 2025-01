Ali Koç'tan Galatasaray ve Dursun Özbek'e sert sözler: Rakibimizi iteklediler!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Koç, Galatasaray Kulübü, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı sakatlık pozisyonu hakkında da sert ifadeler kullandı.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

GALATASARAY'A GÖNDERME

"Fenerbahçe'nin adı konmayan büyüklüğü, güçlü ve bağımsız karakterinden gelmektedir. Bu karakterimize halel gelmemesi, her derdine kendi deva olan camiamızın dik başını eğmemek için gece gündüz çalıştık. Ezeli rakibimiz karaborsa bilet, yasa dışı bahisten gelen paralara tenezzül ederken, yüz küsür yıllık formaya illegal bahis sitesi ismi koyarken Fenerbahçe kasasına 1 haram lira sokmadık, gurur duyuyoruz."

🎙️ Ali Koç: Fenerbahçe'nin adı konmayan büyüklüğü, güçlü ve bağımsız karakterinden gelmektedir. Ezeli rakibimiz karaborsa bilet, yasa dışı bahisten gelen paralara tenezzül ederken, 100 küsür yıllık formaya illegal bahis sitesi ismi koyarken Fenerbahçe kasasına 1 haram lira… pic.twitter.com/K9StDE569n — HT Spor (@HTSpor) January 8, 2025

"Fenerbahçe'nin 9 branşının 8'inde uluslararası alanda en üst seviyede mücadele ediyor. Futbolda başarı olmayınca bu başarının gururunu yaşayamıyorsunuz doğal olarak."

"RAKİBİMİZİ İTEKLEDİLER"

"Bizim de her kulüp gibi hatalarımız oldu. Özeleştiriden çekinmedik, gocunmadık. İlk geldiğimiz dönemde en ağır eleştirilere, FBTV'de bile müdahale etmedik. Ancak bir soru sormama müsaade edin; son 10 yılda şampiyon olan takımların hiç mi hataları yoktu? Bize atfedilen transfer yanlışları vs vs onlarda hiç yok muydu? Yönetimsel hiçbir eksikleri yok muydu? Herkes hatalarına, eksiklerine şampiyon olabilirken ne hikmetse biz olamadık. Bizden hep kusursuzluk beklendi. Geçen sezon kusursuz bir sezon geçirdik, tarihimizin en yüksek puanını aldık. 6 derbinin 4'ünü kazandık, 1'ini kaybettik. Bizi durduramayınca rakibimizi iteklediler."

"HAYATIN DOĞAL AKIŞI İLE ANLATAMAZSIN" "Kamuoyu ve basın rakiplerimizin hataları, son dönemde suçlarını bizimkiler kadar konuşmadı. Hatalar, suçlardan daha fazla cezalandırılıyor. Sadece bizim dönem için söylemiyorum. Medya tarafından irdeleniyor mu bilmiyorum, son 10 senedeki puan tablosunda bizimle Galatasaray arasında 1 puan fark var, 5 şampiyonluk fark var. Hayatın olağan akışıyla bunu anlatamazsın." REKLAM "Son 5 seneye bakarsanız, onlardan 5 puan öndeyiz ama yine şampiyonluğumuz yok. Fenerbahçe, son 10 yılda rakamlara bakınca başarısız grafiği yok. Ne hikmetse rakamlar, Türk futbolunda gerçekleri anlatmıyor. İzah edilmesi güç bir durum." DURSUN ÖZBEK'E FLAŞ SÖZLER "Tarihin en kirli federasyonu istifa etmeli diyen, imza vereceğim diyen de vermeyip maça 2 saat kala Urfa'da dönemin TFF başkanıyla buluşup Sayın Büyükekşi'nin başkanlığının devam etmesi için strateji kuran kimdi? Sayın Dursun Özbek." 🎙️ Ali Koç: Tarihin en kirli federasyonu istifa etmeli diyen, imza vereceğim diyen de vermeyip maça 2 saat kala Urfa'da dönemin TFF başkanıyla buluşup Sayın Büyükekşi'nin başkanlığının devam etmesi için strateji kuran kimdi? Sayın Dursun Özbek. pic.twitter.com/IBcaYcFsi8 — HT Spor (@HTSpor) January 8, 2025 "DURSUN ÖZBEK YALAN SÖYLÜYOR" "Kendisi öyle bir toplantı yapıyor ama olmayan bir toplantı üzerinden TFF Başkanı ile yalılarda gizli gizli toplantılar yapıyormuş gibi iftira atıyor. Yok efendim TV'ye katılalım demiş, ben katılmamışım falan... Külliyen yalan! Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor!" "TARİHİN EN TARAFLI BAŞKANI" "12 Nisan tarihinde TFF tarafından yabancı VAR hakemi kararı verildi. Eksikti çünkü her takıma verilmemişti. 18 Temmuz'da herkesin kazanacağı düşünen ve tarihin en taraflı başkanlarından biri olan Büyükekşi'nin federasyonu, organik, doğal, tepkilerle ve adı konmamış bir koalisyon tarafından Türk futbolundan uzaklaştırıldı. İnşallah bir daha gelmemek üzere."

REKLAM "TÜRK SPOR TARİHİNİN EN BÜYÜK YALANI" "Adil rekabet ortamını engellemek için her şeyi yaparlar. Bugün Fotomaç'ta bir yazı var, biz yabancı hakem istemişiz de Fenerbahçe istememiş, bilmiyorum Galatasaray genel sekreteri bunu gerçekten söyledi mi? 'Benim kavgam Türk futbolu için herkese adaleti getirmektir' Dursun Bey'in sözleri. Türk spor tarihinin en büyük yalanı. Bugün Fotomaç'taki haber de aynı eşdeğerdedir." "NİYE HEP GALATASARAY?" "Sivas kızıyor ofsaytımsı, Rize, Göztepe... Niye hep kızılan maçların öznesi Galatasaray? Ben merak ediyorum. Olağan bir akışta hatalar, kötü niyetli değilse, eşit dağılır, artısı eksisi aşağı yukarı..." "Yeni TFF başkanımız göreve gelir gelmez ne dedi, adil ve adaletli olacağız dedi, VAR'daki hakemin hata yapmasını kabul etmiyorum dedi. Sözleri bize umut vaad etti." 🎙️ Ali Koç: Niye hep kızılan maçların öznesi Galatasaray? pic.twitter.com/7mGadT5fcF — HT Spor (@HTSpor) January 8, 2025 "BARIŞ ALPER'İN REZİLLİĞİ" "Sivas maçındaki hakem hatasıyla ilgili, biz hiç sesimizi çıkarmadık, taraftarımız bize kızdı. Biz niyet sorgulamadık, sesimizi çıkarmadık, hataydı, pahalıya mal oldu. Niyet adilse, insan hataları da eşit dağılır. Çözüm mü? Hayır kesinlikle değil. Sarı kartların şu an esprisi yok ama mart geldiği zaman birikiyor bunlar. Bir takım, 3 senedir kendi sahasında kırmızı kart yemez mi? Şimdi ne oluyor biliyor musunuz, ona karşı oynayan takımlar, bize geldiği zaman sert oynuyorlar, burada kart görmek zor, orada çat çat çat... Çok temkinli oynuyorlar, çünkü sertliğe müsaade ediyorlar. Rakip temkinli, Galatasaraylı oyuncular rahat çünkü kolay kart görmüyorlar." "Neydi o Barış Alper pozisyonunun rezilliği! Bu TFF ne dedi? Çok talihsiz bir hareket oldu, kart verilmedi. VAR'dan çağrıldı, yine verilmedi. Benim de içim acıdı. Szymanski'ye yeni oldu, Osayi'ye yeni oldu. Biz hayatımızda görmediğimiz bir şey gördük, TFF Başkanı, MHK Başkanı TV'lere bağlanıp açıklama yaptılar. MHK Başkanı 'Hiç olmayan bir prosedür uygulayacağız' dedi. Yine onlara özel muamele. Büyükekşi ya da MHK başkanı, daha hafta bitmeden Galatasaray maçı hakemini hedef aldı."