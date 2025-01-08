Hakan Kara: Enflasyon dolandırıcılığı artırdı
Ekonomist Hakan Kara, artan enflasyon ile dolandırıcılık vakalarının da arttığını belirtti. Kara, Türkiye'de enflasyon ve 'dolandırıcılığın toplam hüküm giyenler içindeki payı' arasındaki bağı gösteren bir grafik paylaştı. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2011 yılında dolandırıcılıktan hüküm giyenlerin oranı yüzde 1.4 iken bu oran 2023'te yüzde 5.4'e çıktı
Ekonomist Hakan Kara, "Enflasyon ahlakı bozar" mesajıyla Türkiye'de enflasyon ve 'dolandırıcılığın toplam hüküm giyenler içindeki payı' arasındaki bağı gösteren bir grafik paylaştı.
Kara, gelen yorumların ardından, "Enflasyonla dolandırıcılık suçları arasındaki ilişkinin çift taraflı olduğuna dair yorumlar geldi. Genel anlamda olabilir fakat bizdeki durumda ilişkinin yönü gayet net. 2021 sonrası patlayan enflasyonla birlikte dolandırıcılık vakaları zirveye vurmuş." mesajını yayınladı.
13 YILDA 3.9 KATINA ÇIKTI
Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre dolandırıcılıktan hüküm giyenlerin toplam hüküm giyenler içindeki payı yıllar içinde katlandı. 2011 yılında dolandırıcılık vakalarının oranı yüzde 1.4 iken, söz konusu yılda enflasyon yüzde 10.45 seviyesindeydi.
2023 yılına gelindiğinde ise enflasyon yüzde 64.77'ye çıkarken dolandırıcılık vakalarının oranı ise yüzde 5.4'e çıktı. Yani 13 yılda hüküm giyenler arasında dolandırıcılık vakalarının toplam suçlar içindeki oranı 3.9 katına çıktı.