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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: İkisinin de yaşı: 16! Lisede bıçaklama | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İkisinin de yaşı: 16! Lisede bıçaklama!

        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lisenin bahçesinde kavga ettiği sınıf arkadaşı Ö.P. (16) tarafından bıçaklanan M.A. (16) yaralandı. İlk müdahalenin ardından M.A., ambulansla Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.P. ise polis tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:38 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:48
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        İkisinin de yaşı: 16! Lisede bıçaklama!
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        Kocaeli'nde olay, öğle saatlerinde Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde meydana geldi.

        İKİ ÖĞRENCİ ARASINDA KAVGA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre okul bahçesinde erkek öğrenciler M.A. (16) ve Ö.P. (16) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

        SINIF ARKADAŞI BACAĞINDAN BIÇAKLADI

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        Ö.P. yanındaki bıçakla sınıf arkadaşı M.A.’yı bacağından bıçakladı. Diğer öğrenciler kavgaya müdahale edip tarafları ayırdı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Okul yönetimi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İlk müdahalenin ardından M.A., ambulansla Gebze Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ö.P. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #kocaeli
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