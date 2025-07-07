Galatasaray, Osimhen transferinde mutlu sona yakın: Kavukcu, İtalya'ya gidiyor!
Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona yaklaştı. Nijeryalı futbolcunun, sarı-kırmızılıların teklifini kabul ettiği aktarıldı. Galatasaray, Napoli ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer görüşmeleri için İtalya'ya gidiyor
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Galatasaray'da Victor Osimhen bilmecesi sona eriyor. Nijeryalı golcü, Galatasaray'ın teklini kabul etti.
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HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre Galatasarayi Victor Osimhen için Napoli’ye 60 milyon Euro teklifte bulundu.
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İtalyan ise kulübü 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinin kullanılmasını talep ediyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.
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KAVUKCU İTALYA'YA GİDİYOR!
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Osimhen için İtalya'ya gidiyor.
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GOLLERİYLE ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI
2024/25 sezonunda Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 41 maça çıkan yıldız isim, 37 gol ve 8 asistlik performans ile takımını şampiyonluğa götürdü.
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