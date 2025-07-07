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        Haberler Spor Transfer Galatasaray Osimhen transferinde mutlu sona yakın: Kavukcu, İtalya'ya gidiyor! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Osimhen transferinde mutlu sona yakın: Kavukcu, İtalya'ya gidiyor!

        Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona yaklaştı. Nijeryalı futbolcunun, sarı-kırmızılıların teklifini kabul ettiği aktarıldı. Galatasaray, Napoli ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer görüşmeleri için İtalya'ya gidiyor

        Giriş: 07.07.2025 - 20:26 Güncelleme: 08.07.2025 - 17:39
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          Galatasaray'da Victor Osimhen bilmecesi sona eriyor. Nijeryalı golcü, Galatasaray'ın teklini kabul etti.

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          HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre Galatasarayi Victor Osimhen için Napoli’ye 60 milyon Euro teklifte bulundu.

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          İtalyan ise kulübü 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinin kullanılmasını talep ediyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.

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          KAVUKCU İTALYA'YA GİDİYOR!

          Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Osimhen için İtalya'ya gidiyor.

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          GOLLERİYLE ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI

          2024/25 sezonunda Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 41 maça çıkan yıldız isim, 37 gol ve 8 asistlik performans ile takımını şampiyonluğa götürdü.

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