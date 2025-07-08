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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump duyurdu: Son tarih 1 Ağustos | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Putin'den bir sürü saçmalık geliyor

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den memnun olmadığını belirtirken "Putin bize bir sürü saçma şey söylüyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.07.2025 - 19:03 Güncelleme: 08.07.2025 - 21:28
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        Trump'tan Rusya'ya yaptırım sinyali
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        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den memnun olmadığını dile getirdi.

        Trump "Gerçeği bilmek istiyorsanız, Putin bize bir sürü saçma şey söylüyor. Her zaman çok nazikti ama artık bu anlamsız." dedi. Trump, Putin'le ilgili ayrıca "İnsanlara doğru davranmıyor. Ukrayna'ya savunma amaçlı silahlar göndereceğiz. Bunu onayladım." şeklinde konuştu.

        ABD Başkanı, geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya tedarik edilecek silahların sevkiyatını kimin durdurduğuna ilişkin ise "Bilmiyorum. Sizden duydum." diye konuştu.

        ABD Başkanı diğer yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile tekrardan görüşeceklerini belirtti.

        ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bu hafta içerisinde Gazze'de ateşkese ulaşmayı umduklarını dile getirdi.

        "Gazze bir trajedi, bunu çözmemiz gerekiyor." ifadesini kullanan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu konuyu görüşeceklerini belirtti.

        ABD'li iş insanı Elon Musk'ın siyasi parti kurmasına da değinen Trump "Musk'ın partisi bize yardımcı olacak." dedi.

        GÜMRÜK VERGİSİ AÇIKLAMASI

        ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        Paylaşımında tarife mektuplarına işaret eden Trump, "Dün çeşitli ülkelere gönderilen mektupların yanı sıra, bugün, yarın ve gelecek birkaç günde gönderilecek mektuplara göre, gümrük vergileri 1 Ağustos 2025'te ödenmeye başlanacaktır. Bu tarihte herhangi bir değişiklik olmamıştır ve olmayacaktır." ifadesini kullandı.

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        Trump, başka bir deyişle "paranın 1 Ağustos itibarıyla tahsil edileceğini" belirterek, hiçbir uzatma verilmeyeceğini bildirdi.

        ABD Başkanı Trump, dün sosyal medya hesabından Tunus, Güney Kore, Malezya, Kazakistan, Japonya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Laos olmak üzere 14 ülkeye yönelik gümrük vergisi oranlarını içeren tarife mektuplarını paylaşmıştı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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