Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası!
Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz için flaş bir iddia öne sürüldü. İtalyan devi Inter'in milli futbolcuyu gündemine aldığı aktarıldı. İşte detaylar...
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Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın transferi hakkında gelişmeler yaşanıyor.
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Calciomercato'nun haberine göre, İtalyan devi Inter, Barış Alper'le ilgileniyor.
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İtalyan basınındaki söylentiler, Sarı-kırmızılıların bonservis beklentisinin 35 milyon Euro olduğu yönünde. Premier Lig'den de ilgilenen takımlar olduğu biliniyor.
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Kanat, 10 numara ve forvet mevkilerinde oynayabilen çok yönlü bir oyuncu olduğunun altı çizilirken, gol yollarında yaşadığı sıkıntıların eleştirildiği belirtildi.
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GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Sarı kırımızılı formayla geçen sezon Barış Alper Yılmaz, tüm kulvarlarda 48 maça çıkmıştı. 14 gol ve 6 asistlik performansla 20 gole doğrudan katkı vermişti.
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