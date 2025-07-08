Portekiz seferinde 2. gün
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü transferi için çıktığı Portekiz seferine devam ediyor. Orkun Kökçü cephesi, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a imza atmayı istiyor. Lizbon seferindeki diğer gündem maddelerinden biri ise sol kanat oyuncusu Andreas Schjelderup... Öte yandan Gedson Fernandes konusunda da sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. İşte detaylar
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü transferi için çıktığı Portekiz seferine devam ediyor. Dün başlayan görüşmelerdeki kıran kırana pazarlık bugün de devam edecek.
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Siyah-beyazlılar, ilk olarak 1 yıl kiralamayı önerirken diğer seçenek ise zorunlu satın alma formülü ile kadroya katmak...
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Orkun Kökçü cephesi, iki kulübün anlaşmaya varması halinde ise Beşiktaş'ta oynamayı istiyor.
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Adalı'nın Lizbon seferindeki diğer gündem maddelerinden biri ise Benfica'nın genç sol kanat oyuncusu Andreas Schjelderup...
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21 yaşındaki Norveçli için de satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerine görüşülüyor. Beşiktaş genç isim için geçtiğimiz devre arasında da kapıyı çalmış ancak olumsuz yanıt almıştı.
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Portekiz'deki en önemli gündem maddelerinden birisi de Gedson Fernandes konusu...
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Rusya başta olmak üzere ciddi talipleri olan Portekizli futbolcunun yüzde 50'lik pay konusu da bu görüşmelerde masaya yatırılacak.
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Beşiktaş, Gedson'u Benfica'dan yüzde 50'sine 6 milyon Euro ödeyerek transfer etmişti.
Olası bir satış halinde bonservis gelirinin yarısı Benfica'ya gidecek.
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bür süredir bu payın kaldırılması için görüşmelerde bulunuyordu. Beşiktaş'ın bir miktar para karşılığında paydan vazgeçilmesi önerilerine Benfica'dan olumlu dönüş gelmemişti.
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Orkun Kökçü görüşmelerinde Gedson konusunda da sıcak gelişmeler yaşanabilir.