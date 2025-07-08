Sibel Can ve Emir Sarıgül birlikte görüntülendi

Sibel Can ile CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, uzun süredir aşk yaşadıkları halde nadiren birlikte görüntülendiler. Can ile Sarıgül, ilk olarak tatil için gittikleri Fransa Rivierası dönüşünde Nice Havaalanı'nda görüntülenmişlerdi.

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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Sibel Can ile Emir Sarıgül, yine Fransa Rivierası tatilinden dönerken Nice Havaalanı'nda objektiflere yansıdı. Can ile Sarıgül, kalkışı beklerken uzun bir süre telefonlarıyla vakit geçirdi.