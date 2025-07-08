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        Haberler Bilgi Yaşam Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak! Kabe'den Tibet'in dağlarına uçuş yasağı getirilmiş 12 lokasyon!

        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak! Kabe'den Tibet'in dağlarına uçuş yasağı getirilmiş 12 lokasyon!

        Uçakla seyahat ederken camdan dışarı bakıp dünyayı yukarıdan izlemek büyüleyici olabilir. Ancak bazı yerler var ki, gökyüzünden bile bakmak mümkün değil. Devletler, kutsal alanlar, tarihi eserler ya da doğal güzellikler için "uçuş yasağı" getirerek bu alanları koruma altına alıyor. İşte uçakların bile uğrayamadığı, dünyanın en dokunulmaz bölgeleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 07:30 Güncelleme: 08.07.2025 - 07:30
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        • 1

          Dünyada bazı yerler var ki, sadece yerdeyken değil, gökyüzünden bile ulaşılması yasak. Askeri, dini, tarihi ya da çevresel nedenlerle belirli bölgeler yıllardır uçuşa kapalı durumda. Uçakların üzerinden geçmesinin bile risk olarak görüldüğü bu alanlar, hem devletlerin güvenlik stratejilerinin hem de insanlığın ortak mirasının bir parçası. Peki hangi bölgeler gökyüzünde bile dokunulmaz kabul ediliyor?

        • 2

          12. MOSKOVA, RUSYA

          Başkent Moskova üzerinde hava sahası uzun yıllardır kısıtlı. Ayrıca 2015’ten itibaren Ukrayna menşeli uçaklara Rusya hava sahası tamamen kapatılmış durumda.

        • 3

          11. PARTHENON, YUNANİSTAN

          5000 feet altında uçuş yapılması kesinlikle yasaktır. Açık alanda bulunan bu antik yapıyı korumak adına Yunan yetkililer, hava sahasında sıkı kontrol uygulamaktadır.

        • 4

          10. KÜBA

          Küba hükümeti, izinsiz yabancı uçuşları 1996’da düşürdüğü 2 Cessna uçağı örneğinde olduğu gibi ciddi şekilde cezalandırmaktadır. Ülke hava sahası, sadece izinli uçuşlara açıktır.

        • 5

          9. KUZEY KORE

          Kuzey Kore hava sahası, başta ABD olmak üzere birçok ülke için kapalıdır. Rejim değişkenliği ve füze denemeleri nedeniyle hava güvenliği sağlanamaz. Bu sebeple, rotalar Kuzey Kore'den uzak tutulur.

        • 6

          8. PARİS, FRANSA

          Paris semalarında 6500 feet altına inmek yasaktır. La Défense gibi bölgeler de bu kapsamdadır. Ancak ambulans helikopteri veya devlet görevi gibi özel izinlerle kısıtlı uçuşlara müsaade edilir.

        • 7

          7. WASHINGTON D.C., ABD

          Beyaz Saray, Pentagon ve ABD Kongresi gibi yapıların bulunduğu başkent bölgesi, sıkı hava sahası kısıtlamaları ile korunur. 2014’te küçük bir uçak yasaklı bölgeye girdiğinde, F-16 jetleri müdahale etmişti.

        • 8

          6. BUCKINGHAM SARAYI & WINDSOR CASTLE, İNGİLTERE

          İngiltere kraliyet ailesinin ikamet ettiği bu bölgelerin üzerinde uçmak yasaktır. Ayrıca 10 Downing Street, Parlamento Binası gibi diğer kilit noktalar da aynı şekilde korunmaktadır.

        • 9

          5. TAJ MAHAL, HİNDİSTAN

          2006 yılında Hindistan hükümeti tarafından bu simgesel yapının üzeri no-fly bölgesi ilan edildi. Amaç, hem tarihi yapıyı korumak hem de her yıl milyonlarca ziyaretçiyi barındıran alanda güvenliği sağlamak.

        • 10

          4. MEKKE, SUUDİ ARABİSTAN

          İslam dünyasının en kutsal yeri olan Mekke üzerinde uçmak kesinlikle yasaktır. Özellikle Kabe’nin üzerinden geçen uçaklar dini hassasiyetler nedeniyle ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir. Yalnızca istisnai acil durumlar için izin verilir.

        • 11

          3. MACHU PICCHU, PERU

          UNESCO koruması altındaki bu tarihi İnka bölgesinin üzerine uçuş yapılması yasaktır. Hem kirliliği önlemek hem de nadir flora-fauna dengesini korumak amacıyla bu yasak uygulanıyor. Olası bir kaza, geri döndürülemez ekolojik hasara yol açabilir.

        • 12

          2. TİBET, ÇİN

          Ortalama 4800 metre rakıma sahip olan Tibet Platosu, doğal olarak uçuşlara elverişsiz bir bölgedir. Yüksek dağlar, ani hava değişiklikleri ve acil iniş yapılacak uygun alanların azlığı nedeniyle ticari uçuş rotaları genellikle burayı pas geçer.

        • 13

          1. DISNEYLAND & DISNEYWORLD, ABD

          11 Eylül saldırılarının ardından artırılan güvenlik önlemleri kapsamında Disneyland (Kaliforniya) ve Disney World (Florida) çevresine 3000 feet irtifa altında uçuş yasağı getirildi. Başlangıçta geçici olan bu önlem, 2003 yılında kalıcı hale getirildi. Gerekçe ise ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak.

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