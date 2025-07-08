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        Haberler Magazin Seda Türkmen, ilişkisini ilan etti - Magazin haberleri

        Seda Türkmen, ilişkisini ilan etti

        Seda Türkmen, Ilgaz Giritlioğlu ile başladığı yeni ilişkisini paylaştığı fotoğrafla ilan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 13:40 Güncelleme: 08.07.2025 - 13:55
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        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
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        Oyuncu Seda Türkmen ile yönetmen Deniz Yorulmazer, birkaç ay önce, yaklaşık 2 yıl süren ilişkilerini sonlandırdı.

        Seda Türkmen, Ilgaz Giritlioğlu ile yeni bir birlikteliğe başladı. Türkmen yeni ilişkisini sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğrafla ilan etti.

        Seda Türkmen, merhum ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile birlikte göründüğü beyaz kalp emojili fotoğrafa; "Bu dünya soğuyacak günün birinde... O güne kadar sizi hayatta ve ayakta tutacak her şeyin sizi bulması ümidiyle... İnatla... Ve sevgiyle" notunu düştü.

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        Ilgaz Giritlioğlu

        Seda Türkmen, Ilgaz Giritlioğlu ile birlikte çıktığı tatilden başka fotoğraflar da yayımladı.

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        #seda türkmen
        #Ilgaz Giritlioğlu

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