Galatasaray'da Osimhen'in alternatifleri: Moise Kean ve Kolo Muani!
Osimhen transferi için Napoli ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimi, herhangi bir olumsuz duruma karşı B planını da hazırladı... İtalya basınının iddiasına göre sarı-kırmızılılar; Osimhen transferi gerçekleşmediği takdirde Moise Kean ve Kolo Muani için girişimlere başlayacak.
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Galatasaray yönetimi, transferdeki 1 numaralı hedefi Victor Osimhen için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor.
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Napoli, bonservis bedeli olarak 75 milyon Euro'da diretirken, sarı-kırmızılı yönetim ise bu rakamı aşağı çekmek için sıkı pazarlıklara devam ediyor.
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Galatasaray ile Napoli cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, İtalya basınından ise çarpıcı bir iddia geldi.
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Tuttomercatoweb'in haberine göre Galatasaray, Osimhen transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı B planını hazırladı.
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ALTERNATİFLER: MOISE KEAN VE KOLO MUANI
Cimbom bu doğrultuda, Fiorentina'nın forveti Moise Kean ve Paris Saint-Germain forması giyen Randal Kolo Muani'yi gündemine aldı.
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KEAN İÇİN 52 MİLYON EURO!
Haberde aktarılan bilgilere göre; Galatasaray, Moise Kean'in kontratında bulunan 52 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır.
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Ancak tıpkı Osimhen transferinde olduğu gibi bu maddenin de 15 Temmuz'dan itibaren geçerliliğini yitireceği ifade ediliyor.
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Sarı-kırmızılıların ilgilendiği ikinci isim ise Fransa Milli Takımı'nın yıldızlarından Randal Kolo Muani...
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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında PSG'den kiralık olarak Juventus'ta forma giyen Fransız golcü de Aslan'ın radarında yer alıyor.
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Bonservisi PSG'de bulunan 27 yaşındaki forvet, iki yıl önce 95 milyon euro bedelle Fransız devine transfer olmuştu. Kolo Muani'nin kulübüyle 3 yıl daha kontratı bulunuyor.
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Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 44 resmi karşılaşmaya çıkan İtalyan santrfor Moise Kean, 25 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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Kolo Muani ise sezonun ilk yarısında PSG formasıyla 14 maçta 2 gol, 1 asist; ikinci devrede ise Juventus formasıyla 22 maçta 10 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
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