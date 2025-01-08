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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!

        Konya'da, tartıştığı 41 yaşındaki eşi Canan S.'nin peşine bıçakla düşüp, sığındığı eve girmeye çalışan, bu sırada panikleyen kadının pencereden atlamasına neden olan 46 yaşındaki Ahmet S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Ahmet S., "Eşim, tanımadığım birinden para almıştı. Kıskançlık krizi sonucu tartışıp, peşinden gittim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:04 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:04
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        Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!
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        Konya'da kan donduran olay, dün saat 18.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Değirmenci Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet S. (46) ile eşi Canan S. (41) evlerinde tartıştı.

        SIĞINDIĞI EVİN KAPISINI KIRMAYA ÇALIŞTI

        DHA'daki habere göre tartışmanın ardından evi terk eden Canan S., yakındaki teyzesinin evine sığındı. Elinde bıçakla eşinin peşine düşen Ahmet S., içeri alınmayınca kapıyı kırmaya çalıştı.

        2. KATIN PENCERESİNDEN ATLADI

        Bu sırada Canan S., panik ve korkuyla 2'nci kattaki evin penceresinden atladı. Yaralanan kadın acı içerisinde yardım çığlıkları atarken, Ahmet S. çevredekilerin tepkisiyle kaçtı.

        VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Canan S., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Canan S., ilk müdahalesinin ardından Konya'ya başka bir hastaneye sevk edildi.

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        "KISKANÇLIK SONUCU PEŞİNDEN GİTTİM"

        Polis, kaçan Ahmet S.'yi kısa sürede yakaladı. Ahmet S., ilk ifadesinde, "Eşim, tanımadığım birinden para almıştı. Kıskançlık krizi sonucu tartışıp, peşinden gittim" dedi.

        KÜFÜR, HAKARET, ÖLÜMLE TEHDİT

        Ahmet S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Canan S.'nin sığındığı teyzesinin evinde bulunanların da ilk ifadelerinde; Ahmet S.'nin, Canan S.'ye yönelik küfür ve hareket edip, öldürmekle tehdit ederek eve girmeye çalıştıklarını söylediği öğrenildi.

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        #Konya
        #Son dakika haberler
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