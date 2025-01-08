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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!

        Mersin'de, 7 kişilik aile, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Biri 2, diğeri 4 yaşındaki iki çocuk öldü. Geride kalan 4 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ailenin evde fare zehri bulunduğunu belirtmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekipleri koruyucu kıyafetlerle konutta inceleme yaptı. İlk bulgulara göre, fare zehrinin buharlaşması sonucu solunum yoluyla aileye etki ettiği ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 07:50 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:18
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        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
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        Mersin'in Tarsus ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde, olay dün öğle saatlerinde yaşandı. Suriye uyruklu bir aile, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle Tarsus Devlet Hastanesine başvurdu.

        2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEDE ÖLDÜ

        AA'da yer alan habere göre burada tedavi altına alınan aile fertlerinden 2 yaşındaki Rana Elyusuf kurtarılamadı.

        ZEHİRLERME ŞÜPHESİ

        İlk müdahalenin ardından Memun Elyusuf (34) ve Hazal Duho (29), Ömer Elyusuf (4), Ahid Elyusuf (9), Selem Elyusuf (4), İlaf Elyusuf (7) ve Selam Duho (1) zehirlenme şüphesiyle Mersin'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

        4 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA CAN VERDİ

        Memun Elyusuf ve Hazal Duho, hastanede tedavi görmeyi reddetmeleri üzerine taburcu edildi. Çocuklardan Ömer Elyusuf ise hastanede hayatını kaybetti.

        DİĞER 4 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

        Tedavileri Mersin'de devam eden ve durumları ağır olan Ahid Elyusuf, Selem Elyusuf, İlaf Elyusuf ve Selam Duho ise Ankara'daki Etlik ve Bilkent şehir hastanelerine sevk edildi.

        EVDEKİ FARE ZEHİRİ ÖLDÜRDÜ İDDİASI

        Ailenin evde fare zehri bulunduğunu belirtmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekipleri koruyucu kıyafetlerle konutta inceleme yaptı. İlk bulgulara göre, fare zehrinin buharlaşması sonucu solunum yoluyla aileye etki ettiği belirtildi.

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        #Mersin
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