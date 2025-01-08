İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!

Mersin'in Tarsus ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde, olay dün öğle saatlerinde yaşandı. Suriye uyruklu bir aile, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle Tarsus Devlet Hastanesine başvurdu.

AA'da yer alan habere göre burada tedavi altına alınan aile fertlerinden 2 yaşındaki Rana Elyusuf kurtarılamadı.

İlk müdahalenin ardından Memun Elyusuf (34) ve Hazal Duho (29), Ömer Elyusuf (4), Ahid Elyusuf (9), Selem Elyusuf (4), İlaf Elyusuf (7) ve Selam Duho (1) zehirlenme şüphesiyle Mersin'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Memun Elyusuf ve Hazal Duho, hastanede tedavi görmeyi reddetmeleri üzerine taburcu edildi. Çocuklardan Ömer Elyusuf ise hastanede hayatını kaybetti.

DİĞER 4 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Tedavileri Mersin'de devam eden ve durumları ağır olan Ahid Elyusuf, Selem Elyusuf, İlaf Elyusuf ve Selam Duho ise Ankara'daki Etlik ve Bilkent şehir hastanelerine sevk edildi.