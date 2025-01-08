İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
Mersin'de, 7 kişilik aile, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Biri 2, diğeri 4 yaşındaki iki çocuk öldü. Geride kalan 4 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ailenin evde fare zehri bulunduğunu belirtmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekipleri koruyucu kıyafetlerle konutta inceleme yaptı. İlk bulgulara göre, fare zehrinin buharlaşması sonucu solunum yoluyla aileye etki ettiği ifade edildi
Mersin'in Tarsus ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde, olay dün öğle saatlerinde yaşandı. Suriye uyruklu bir aile, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle Tarsus Devlet Hastanesine başvurdu.
2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEDE ÖLDÜ
AA'da yer alan habere göre burada tedavi altına alınan aile fertlerinden 2 yaşındaki Rana Elyusuf kurtarılamadı.
ZEHİRLERME ŞÜPHESİ
İlk müdahalenin ardından Memun Elyusuf (34) ve Hazal Duho (29), Ömer Elyusuf (4), Ahid Elyusuf (9), Selem Elyusuf (4), İlaf Elyusuf (7) ve Selam Duho (1) zehirlenme şüphesiyle Mersin'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.
4 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA CAN VERDİ
Memun Elyusuf ve Hazal Duho, hastanede tedavi görmeyi reddetmeleri üzerine taburcu edildi. Çocuklardan Ömer Elyusuf ise hastanede hayatını kaybetti.
DİĞER 4 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR
Tedavileri Mersin'de devam eden ve durumları ağır olan Ahid Elyusuf, Selem Elyusuf, İlaf Elyusuf ve Selam Duho ise Ankara'daki Etlik ve Bilkent şehir hastanelerine sevk edildi.
EVDEKİ FARE ZEHİRİ ÖLDÜRDÜ İDDİASI
Ailenin evde fare zehri bulunduğunu belirtmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekipleri koruyucu kıyafetlerle konutta inceleme yaptı. İlk bulgulara göre, fare zehrinin buharlaşması sonucu solunum yoluyla aileye etki ettiği belirtildi.