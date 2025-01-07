Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren iş insanı Sadettin Saran hakkında yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı verildi. Aynı soruşturma kapsamında Acun Ilıcalı'nın da geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında iş insanı Saadettin Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasadışı bahse karşı yürüttüğü soruşturmalar sürüyor.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Başsavcılık tarafından iş insanı Sadettin Saran hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, mevcut dosyanın gidişatı gereği Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği belirtildi. Açıklamada, “Kamuoyunda yasadışı bahis olarak bilinen 7258 sayılı kanuna muhalefet suçu iddiası ile hakkında soruşturma yürütülen Sadettin Saran bakımından, mevcut dosyanın seyri gereği şu aşamada yurtdışına çıkamamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmaktadır” ifadeleri yer aldı.
NE OLMUŞTU?
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında iş insanı Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne polis nezaretinde gelmiş, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdikten sonra adliyeden ayrılmıştı.
YURT DIŞINA ÇIKMA YASAĞI VE ADLİ KONTROL KARARI
Soruşturmayı tamamlayan savcılık, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdiği dosyada iş insanı Sadettin Saran hakkında "Yurt dışına çıkamama" tedbiri ve adli kontrol talebinde bulundu.
Dosyayı inceleyen hakimlik, savcılığın talebini yerinde buldu ve Sadettin Saran hakkında "Yurt dışına çıkamama" tedbiri ve adli kontrol kararı verdi.
ACUN ILICALI'YA DA SORGU
Öte yandan aynı soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın da şüpheli sıfatıyla cumhuriyet savcılığında sorgulandığı öğrenildi.