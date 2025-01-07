İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yüzde 46,9'luk zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. İBB'nin teklifinin alt komisyonda görüşülmesine karar verilirken Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yüzde 60 oranında zam talebinde bulundu.

Yüzde 60'lık zam talebinde bulunan Eyüp Aksu'ya isteklerinin gerekçesini sorduk. Aksu, "İşçilik, yedek parça, araç fiyatı, yakıt, SGK ödemesi, trafik sigortası, bizim demirbaş giderlerimizin ortalama gideri yüzde 65 civarında arttı. Biz de giderlerimiz karşılığında yüzde 60 oranında zam istedik. Temmuzdan beri, 6 aylık artış yüzde 65" ifadelerini kullandı. Taksiciler olarak talepleri için ise " Ticari araçlarda ÖTV muafiyeti olması lazım, öyle bir talebimiz var. Araçları değiştiremiyoruz" diye konuştu. Aksu, taksi sayılarının artırılması yönündeki tartışmalarla ilgili ise, "17 bin 395 olan ticari taksi sayısı, 22 bin 811 oldu. Sayı fazla bile zaten şu anda öyle bir gündem de yok. Son 2 yıl içerisinde 5 bin 416 tane taksi artışı oldu 2 yıl içerisinde. Zaten gereken değişiklikler yapılıyor" dedi.

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REKLAM KALEM KALEM NE KADAR ARTIŞ OLDU? Son olarak 25 Temmuz 2024 tarihinde toplanan UKOME heyeti, İstanbul’da taksi ücretlerine yüzde 16.5 oranında zam yapmıştı. Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) rakamlarına göre geçen sene kasım sonunda 73245 taksi, 735 milyon lira sigorta primi ödedi. Taksi başına 10 bin 35 lira prim ödendi. Bu sene kasımda ise 80701 taksi, toplam 1 milyar 193 milyon lira ödedi. Bu da taksi başına 14 bin 784 lira prim demek.

Mayıs 2024'te ise 5 aylık dönemde 32704 taksi, 464 milyon 456 bin lira ödedi. Bu da taksi başına 14 bin 202 lira demek. Artış oranları hesaplandığında 1 yıllık artış yüzde 47,6 aylık artış ise yüzde 4'e tekabül ediyor. Taksicilerin yakıt giderlerine bakarsak; LPG fiyatı bugün 26.41 TL iken 1 yıl önce 19.63 TL idi. Taksi ücretlerine son zammın yapıldığı temmuz ayında ise LPG 22.94 TL idi. Yıllık artış yüzde 34,53 iken 6 aylık artış yüzde 15.

Görüşlerine başvurduğumuz bir taksiciye göre; 2023'te 6 bin TL civarında olan bakım, muayene, lastik vs masraflar, 2024'te 12 bin TL'yi buldu. En yüksek artış bu alanda yaşandı. Yıllık artış yüzde 100 civarında... Şoförlerin yaptığı günlük ödeme ise bin 500 TL'den 2 bin TL civarına yükseldi. Taksicilerin kullandığı araçların ortalama satış fiyatı ise 1 milyon ila 1 milyon 200 bin TL civarında seyrediyor. Fiat Egea'nın en düşük paketi Ocak 2024'te 814.900 TL iken, Temmuz 2024'te 1.007.900 TL'yi buldu. Şu an kampanyalarla birlikte temmuza göre ufak bir miktar düşerek 1.004.900 TL oldu. Otomobil fiyatındaki yıllık artış yaklaşık yüzde 23 civarında.

En düşük BAĞKUR primi 5 bin 950.75 TL'den 7 bin 735.98 TL'ye yükseldi. Bu kalemde yıllık artış yüzde 30 oldu TAKSİ PLAKALARI NE KADAR OLDU? Taksi plakalarının fiyatlarında ise son dönemde önceki yıllara göre durgunluk görülüyor. Ocak 2023'te 6 milyon olan taksi plakası, 2024 Ocak'ta 6 milyon 400 bin civarında seyretti, güncel fiyat ise 6 milyon 500 TL. 2023'te 20 bin lira civarında olan plaka kiralama ücreti, 2024'ü ocak ayında 30 bin TL olan plaka kiralama ücreti, temmuz ayında 35 bin TL civarına yükseldi.