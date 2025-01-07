Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir? Buzluk kullanımında yapılan bu hatalar israfa yol açabilir!

Buzlukta saklanan gıdalar sonsuza kadar dayanır mı? Teknik olarak evet, ancak lezzet ve doku kaybı yaşayabilirler. Dondurucunuzda uzun süre bekleyen gıdaların tatlarını ve besin değerlerini korumak için doğru adımları atmak çok önemlidir. Gelin, hangi gıdanın ne kadar dayanabileceğini ve en iyi saklama tekniklerini birlikte inceleyelim!