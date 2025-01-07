Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı CNN Türk yayınında Suriye konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, Suriye'deki yönetimin yeni lideri Ahmed Şara ile ilgili "Suriye'deki yeni hükumetin lideri Ahmed Şara'ya hem Batı'nın hem de Suriye'nin komşularının fikirlerini ilettik ve o da aktarılanları anladığını söyledi. Kendisine düşen sorumlulukların farkında. Ancak henüz resmî bir unvanı yok uluslararası toplum nezdinde." dedi

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Bakan Fidan Suriye'nin geleceği ile ilgili ise "Suriye ile ilgili umudum var. Ancak önümüzdeki dönemde Suriye'nin geleceğini tehlikeye atacak şeyler olabilir mi evet olabilir." diyerek tedbirli olunması gerektiğini belirtti. "HALKI RAHATSIZ ETMEMEK GEREKİYOR" Bakan Fidan Suriye'nin çok kültürlü yapısına dikkat çekerek "Halkı rahatsız etmemek gerekiyor, insanların ait oldukları topluluklar var. Müdahale etmemek gerekiyor Suriye'de. Şu an Şiilerle ilgili bir sorun yok. Olmasına da müsaade etmeyiz. Şunu da kayda geçirmek gerekiyor ki iftira da atılmamalı. Ahmed Şara da belirtti ki "Biz bize yapılanları yapmamalıyız." yani bir sorun olacağını düşünmüyorum.

REKLAM Bize düşen Suriyelilere yardım etmek. Domine etme fikrine karşıyız. Domine kültürü bizim bölgemizi öldürüyor. Biz bölgede ne Türkiye'nin ne İran'ın ne de Arapların domine etme kültürüyle hareket etmesine karşıyız." dedi "OLMAZSA ÇÖZÜM ASKERİ HAREKÂTTIR" Bakan Fidan ayrıca YPG hakkında da açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan "Devlet olarak birçok çalışmalarımız var. Suriye'deki yeni yönetimin kendi ülkesinin bütünlüğünü sağlamak adına adımlar atmasını bekliyoruz. YPG silah bırakmayı kabul etmezse Suriye'deki yönetimin YPG ile savaşacak kapasitesi var. YPG'ye verdiğimiz ültimatom belli. Askeri harekât olmasını istemiyorsanız uluslararası terör savaşçılarının ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Ayrıca PKK'lı yöneticilerin de ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Eğer bunlar olmazsa askeri harekât yapılacak. Diğer kalan kadroların da silahları bırakarak sisteme dâhil olmaları gerekiyor. Orada PKK'lı olmayan aziz Suriyeli Kürtlerin normal hayata katılmaları ve yaşamaları gerekiyor." dedi