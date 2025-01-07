Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri

47. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Donald Trump "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyuyorum. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum." dedi

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Florida'da bulunan yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini geri çekip çekmeyeceği sorusuna, "Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum." yanıtını verdi.

Suriye ile ilgili meselelerde Türkiye'nin önemine dikkati çeken Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.