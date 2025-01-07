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        Haberler Dünya Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri | Dış Haberler

        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri

        ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Donald Trump "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyuyorum. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 20:44 Güncelleme: 07.01.2025 - 21:11
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        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri
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        47. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Donald Trump "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyuyorum. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum." dedi

        ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Florida'da bulunan yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Önceki başkanlık döneminde savaşlardan kaçındığını hatırlatan Trump, Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekip çekmeyeceği ve ülkedeki süreçle ilgili açıklamalarında, Türkiye'nin önemine vurgu yaptı.

        İlk başkanlık döneminde Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı yendiğini ve ülkedeki askerlerinin büyük bölümünü geri çektiğini söyleyen Trump, güncel durumla ilgili sorular karşısında Ankara'nın önemine işaret etti.

        Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini geri çekip çekmeyeceği sorusuna, "Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum." yanıtını verdi.

        Suriye ile ilgili meselelerde Türkiye'nin önemine dikkati çeken Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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