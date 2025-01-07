Sivasspor - Beşiktaş: 0-1 (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta 1 kez kazanabilen Beşiktaş, kupaya ise galibiyetle başladı. Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Sivasspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Kartal'a üç puanı getiren golü Rafa Silva kaydetti.
Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, kupada hayat buldu... Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Sivasspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Kara Kartal'a galibiyeti getiren golü 20. dakikada Rafa Silva kaydetti.
MERT GÜNOK YİNE DEVLEŞTİ!
Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, son haftalardaki başarılı performansını Sivasspor karşısında da sürdürdü. Deneyimli file bekçisi, yaptığı kritik kurtartışlarla alınan galibiyette önemli pay sahibi oldu.
Bu sonuçla Beşiktaş, Türkiye Kupası'na 3 puanla başlarken, Sivasspor ilk maçları puansız kapattı.
Beşiktaş, kupadaki ikinci maçında Kırklarelispor'u ağırlayacak. Sivasspor ise Kocaelispor deplasmanına gidecek.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Hüseyin Aylak
Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Dk. 88 Sinan Kaya), Charisis, Pritchard (Dk. 74 Oğuzhan Aksoy), Emrah Başsan (Dk. 59 Emre Gökay), Rodrigues (Dk. 74 Bekir Böke), Koita (Dk. 88 Azizbek)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Zainutdinov, Masuaku, Ndour, Fernandes, Rafa Silva (Dk. 82 Rashica), Joao Mario (Dk. 82 Salih Uçan), Muçi (Dk. 73 Mustafa Hekimoğlu), Semih Kılıçsoy (Dk. 73 Immobile)
Gol: Dk. 20 Rafa Silva (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 30 Charisis, Dk. 64 Radakovic, Dk. 76 Bekir Böke, Dk. 90+1 Azizbek (Net Global Sivasspor) Dk. 33 Masuaku (Beşiktaş)