Fenerbahçe'de transfer harekatı: Talisca, Hermoso, Bijol!
Fenerbahçe'de yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Talisca transferinde mutlu sona ulaşırken İspanyol stoper Mario Hermoso ile prensipte anlaştı. Fenerbahçe'de savunmaya bir diğer aday ise Udinese'nin Sloven stoperi Jaka Bijol. İşte detaylar...
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Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de kaçan net goller, taraftarları tedirgin etti.
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Maç sonrası, Yönetim transfer çalışmalarına hız vereceğini duyurdu. Bu doğrultuda Sarı-lacivertliler, pazar gününe kadar en az bir transferi tamamlamayı hedefliyor.
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HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı.
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Al-Nassr ile her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertli ekip, 30 yaşındaki yıldız futbolcunun bu hafta İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesini bekliyor. Transfer sürecinin önünde artık hiçbir engel kalmadı.
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Defans hattını güçlendirmek isteyen Yönetim, Roma’nın İspanyol stoperi Mario Hermoso ile prensipte anlaştı.
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Bu sezon Roma formasıyla 13 maça çıkan ve 1 gol atan Hermoso’nun kısa süre içinde Fenerbahçe’ye katılması bekleniyor.
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2027 yılına kadar İtalyan ekibiyle sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki savunmacı, transfer olması durumunda sarı-lacivertlilerin savunma hattında önemli bir rol üstlenecek.
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Savunmaya bir diğer aday ise Udinese’nin Sloven stoperi Jaka Bijol. Fenerbahçe, 1.90 boyundaki Bijol’un transfer şartlarını öğrenmek için İtalyan kulübüyle temas kurdu.
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Bu sezon 20 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.
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2022-2023 sezonunda 4 milyon Euro karşılığında Udinese’ye transfer olan Bijol, gelişimiyle Avrupa’daki birçok kulübün radarına girmiş durumda.
Sloven stoperin Udinese ile sözleşmesi de 2027 yılına kadar devam ediyor.