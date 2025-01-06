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        Haberler Yaşam Bingöl'deki yüzen adalar dört mevsim doğaseverleri ağırlıyor

        Bingöl'deki yüzen adalar dört mevsim doğaseverleri ağırlıyor

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, her mevsim doğaseverlerin ilgi odağı oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 13:03 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:03
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          Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünün Aksakal mezrasında yer alan Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, yörenin en önemli turizm değerlerinden görülüyor.

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          Yerli ve yabancı turistlerin rotasında bulunan yüzen adalar, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.

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          Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Yüzen Adalar Tabiat Anıtı" olarak koruma altına alınan yüzen adaları ziyaret edenler, doğa ile iç içe zaman geçirirken güzel manzaranın da keyfini çıkarıyor.

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          Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü verilerine göre yüzen adalar, geçen yıl yaklaşık 22 bin ziyaretçiyi ağırladı.

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          Yüzen adaların hareket ettiği anlar, 'time-lapse' yöntemiyle dronla görüntülendi.

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          "KIŞIN BEYAZ ÖRTÜYLE ÇOK DAHA GÜZEL OLMUŞ"

          Yüzen adaların ziyaretçilerinden Yusuf Ataç, Balıkesir'den geldiğini, Bingöllü doktor arkadaşı sayesinde yüzen adaları görme fırsatı bulduğunu söyledi.

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          Ataç, yüzen adaları çok beğendiğini anlatarak, "Çok eşsiz bir güzellik. Yani böyle bir yer olması beni şaşırttı. 60-80 metre arası derinliğin olması da bayağı ilginç, çok beğendim. Gelenlere tavsiye ederim. Yüzen adaların daha önce çekilen fotoğraflarda yeşile bürünmüş halini görmüştüm, kışın beyaz örtüyle çok daha güzel olmuş" dedi.

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          "İLK DEFA SU ÜZERİNDE HAREKET EDEN ADALAR GÖRDÜM"

          Adana'dan gelen Mehmet Ali Çelik de yüzen adaları gördüğünde şaşırdığını belirtti. Çelik, şunları söyledi:

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          "İlkbaharda buraya gelen arkadaşlarımız vardı, kış da farklı bir güzellik katmış. Gelecek arkadaşlara tavsiye ederim. İlk defa su üzerinde hareket eden adalar gördüm ve bu adaların erimemesi ilginç çünkü neticede altta su var, toprak zamanla eriyebilir ancak yıllardır böyleymiş. Gayet keyifliydi, güzel bir aktivite oldu."

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