Jose Mourinho'dan sert açıklamalar: Oynadığımız toksik bir lig!

"ŞANSINA BU LİG YURT DIŞINDA FAZLA TAKİP EDİLMİYOR"

Türkiye liginde yaşananlar ve maçlardaki kararlarla ilgili konuşan Portekizli teknik adam, “Ben Türkçe konuşmuyorum dolayısıyla televizyon izlemiyorum. Sosyal medyayı takip etmiyorum ama düşüncelerim var. 25 yıllık teknik direktörlük kariyerim, 35 yıllık futbol kariyerimi baz aldığınız zaman böylesini hiç görmedim. Sınırların ötesinde bir boyut bu. Burası benim ligim ve ben burada çalışıyorum. Minimum 2 yıl. Aslında futbolu seven çocukların ligi, bu lig sizin liginiz. Siz mutluysanız mutlu olun. Bence tek başına kulüp bunu çözemeyecektir. Güçlü bir kulüp bununla mücadele edemez. Bana en çok dokunan şey oyunculara gösterilen tepkiler. Geçen sezon Krunic’e yapılan tepkiler bu sezon Samet’e yapılan tepkiler; şanslıyız ki Dusan bu tarz tepkilerle baş edebilecek karaktere sahip. Saklanmayacak ve korkmayacak bir oyuncu. Ama bizler için savaşmak çok zor. İçimizde yaşadığımız bölünmelerde tek çare çok çalışmalıyız. Şansına bu lig yurt dışında çok fazla takip edilmiyor. Biz sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.