Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi olumsuz!
Beşiktaş'ta teknik direktörlük adaylarından bir numaralı isim Sergen Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi geri çevirdi. Sergen Yalçın'ın bu kararı sonrası önce Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan sonra da Sergen Yalçın'dan açıklama geldi
Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için bir numaralı adayı Sergen Yalçın ile görüştü.
Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasındaki görüşmeden anlaşma çıkmadı.
Sergen Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi ve Adalı ile yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı.
SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşmesinin ardından Duhiliye'ye açıklamalarda bulundu.
İşte Adalı'nın açıklaması:
"Sergen Yalçın'la bugün görüştük. Kardeşinin hastalığından dolayı morali çok bozuktu. Konu sağlık olduğu için biz de kendisine anlayış gösterdik. Allah şifa versin, sağlık her şeyden önce gelir. Beşiktaş'ta alternatif bitmez, görüştüğümüz isimler var. Netleştiğinde kamuoyu ile paylaşacağım. Şu anda yazılan isimlere itibar edilmesin. Acele etmeden en doğru kararı alacağız."
SERGEN YALÇIN'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Ekol TV'de konuşan Yalçın, "Başkan ile görüştük. Zaten pazartesi görüşeceğiz diye sözleşmiştik. Yanii çok konsanstre olamayacağımı söyledim başkana. Şu anda konsantre olmam gereken çok başka şeyler var. Ailem var. Sağlık sorunları var. Bu iş konsantrasyon isteyen bir iş. Başkan da sağ olsun. Anlayışla karşıladı. Maalesef bu dönem için faydalı olamayacağımı söyledim." dedi.