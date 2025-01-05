Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi olumsuz!

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için bir numaralı adayı Sergen Yalçın ile görüştü.

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Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasındaki görüşmeden anlaşma çıkmadı.

Sergen Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi ve Adalı ile yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı.

💥 Serdal Adalı-Sergen Yalçın görüşmesi olumsuz sonuçlandı.



🎙️ HT Spor muhabiri @ogzhngenc, gerçekleşen toplantıya dair detayları aktardı. pic.twitter.com/5ePcYc4F77 — HT Spor (@HTSpor) January 5, 2025

SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşmesinin ardından Duhiliye'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Adalı'nın açıklaması:

"Sergen Yalçın'la bugün görüştük. Kardeşinin hastalığından dolayı morali çok bozuktu. Konu sağlık olduğu için biz de kendisine anlayış gösterdik. Allah şifa versin, sağlık her şeyden önce gelir. Beşiktaş'ta alternatif bitmez, görüştüğümüz isimler var. Netleştiğinde kamuoyu ile paylaşacağım. Şu anda yazılan isimlere itibar edilmesin. Acele etmeden en doğru kararı alacağız."

SERGEN YALÇIN'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Ekol TV'de konuşan Yalçın, "Başkan ile görüştük. Zaten pazartesi görüşeceğiz diye sözleşmiştik. Yanii çok konsanstre olamayacağımı söyledim başkana. Şu anda konsantre olmam gereken çok başka şeyler var. Ailem var. Sağlık sorunları var. Bu iş konsantrasyon isteyen bir iş. Başkan da sağ olsun. Anlayışla karşıladı. Maalesef bu dönem için faydalı olamayacağımı söyledim." dedi.