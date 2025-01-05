Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti

Fatih'te sürücüler arasında çıkan park yeri kavgasında kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi. Kavgada İngiltere vatandaşı olduğu öğrenilen turist kadın başka bir kadın tarafından darp edildi.

DHA'nın haberine göre olay, 1 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, caddede bir aracın girebileceği park yeri nedeniyle, iki sürücü arasında tartışma çıktı. Araçlardan inen kadınların tartışması bir süre sona kavgaya dönüştü.

"KADINI EZMEYE ÇALIŞTI"

Görgü tanıklarından Ömer Aslan, "Çarşamba günleri burada pazar olduğu için, pazar trafiği ve insan kalabalığından millet park yeri bulmak için can atıyor. Burada araba boşluğu oldu. O boşlukta önce gelen gri araba 'Ben park edeceğim', arkadaki turuncu araçtaki 'Yok ben park edeceğim' derken, turist kadın park yerine geçip kendisini etten duvar yaptı. Gri aracın geçmesine izin vermedi. Gri araçtaki sürücü geri vitese alıp kadını dinlemedi hatta ezmeye çalıştı. O hengamede, adamın eşi ve turist saç saça baş başa kavga etti. Kavgadan dolayı trafik oldu. Tartışma yarım saatten fazla sürdü. Tartışmadan dolayı itfaiyeye kadar trafik uzadı. Biz araya girdik ama kadın olduğu için fazla müdahale de edemedik. Buradaki halk tepki gösterdi. Turist kadın sanırım gri arabanın sürücüsü adama bir hareket yaptı sanırım. Adam hep alttan alıyordu ama kadın hareket yapınca, adam kadının arabasına yumruk vurdu. Daha sonra kadın gitti" diye konuştu.