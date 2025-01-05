Mert Günok tek başına direniyor!
Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında kan kaybını sürdürürken kaleci Mert Günok performansıyla alkış alan tek isim oldu.
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Süper Lig'de son 9 maçında sadece Fenerbahçe'yi yenebilen Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında da beklenen görüntüsünden uzaktaydı.
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Siyah-beyazlılar, hücumda varlık gösteremezken özellikle ilk yarıda ev sahibinin baskısına Mert Günok tek başına direndi.
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Birbirinden kritik kurtarışlar yapan Mert, takımını da oyunda tuttu.
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Tecrübeli kaleci, maç boyunca 5 kurtarışa imza attı.
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2024 yılında Avrupa’nın tüm liglerinde kalesini en çok maçta gole kapatan 10'uncu kaleci olmuştu.
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Beşiktaş’ın ve A Millî Takım’ın deneyimli file bekçisi, yıl boyunca oynadığı 44 maçın 19’unda kalesini gole kapatmayı başardı.
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Trendyol Süper Lig’de de bu sezon 16 maça çıkan Mert Günok, 6 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi.
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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Günok ile yeni sözleşme görüşmelerinin ilerleyen günlerde başlaması bekleniyor.