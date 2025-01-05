Ukrayna-Rusya Savaşı'nda karşılıklı saldırılar artıyor. Rusya geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Sumi kentini hedef almış ve saldırı sırasında yerleşim yerlerinde zarar görmüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2'si çocuk olmak üzere 7 Ukrayna vatandaşının yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy ayrıca Sumi ve Kharkiv'e yönelik düzenlenen saldırıların 4 Ocak günü de güdümlü füzelerle devam ettiğini ifade etti. Zelenskiy Çernihiv şehrine düzenlenen saldırıda ise 40 binanın büyük hasar gördüğüne değinirken 1 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Zelenskiy son olarak, artan Rus hava saldırılarına karşın alınacak tedbirleri görüşmek üzere Almanya'nın Ramstein kasabasında yer alan NATO üssünde bir toplantı yapılacağını duyurdu. Zelenskiy hava savunma sistemine katkı sunacak olan bütün ülkelere teşekkürlerini iletti. REKLAM We are already preparing for the “Ramstein” meeting – it is scheduled for the next week. Dozens of partner countries will participate, including those who can help boost our capabilities not only to defend against missiles but also against guided bombs and Russian aviation.



We… pic.twitter.com/PHa3QTZvMa — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 4, 2025