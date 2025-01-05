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        Haberler Dünya Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı | Dış Haberler

        Artan hava saldırıları sonrası NATO Ukrayna için toplanacak

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bombardımanların şiddeti giderek artıyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi şehrine düzenlediği saldırıda yerleşim yerleri de hedef oldu. Saldırıda 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi yaralanırken Ukrayna Rusya'yı uzun menzilli ABD yapımı ATACMS füzeleri ile hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre füzelerin tümü hava savunma sistemleri vasıtasıyla imha edildi. Bu arada NATO ise Ukrayna'nın hava savunma gücünü artırmak için Almanya'da bir toplantı düzenleyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 00:04 Güncelleme: 05.01.2025 - 00:22
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        NATO Ukrayna için toplanacak
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        Ukrayna-Rusya Savaşı'nda karşılıklı saldırılar artıyor. Rusya geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Sumi kentini hedef almış ve saldırı sırasında yerleşim yerlerinde zarar görmüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2'si çocuk olmak üzere 7 Ukrayna vatandaşının yaralandığını bildirdi.

        Zelenskiy ayrıca Sumi ve Kharkiv'e yönelik düzenlenen saldırıların 4 Ocak günü de güdümlü füzelerle devam ettiğini ifade etti. Zelenskiy Çernihiv şehrine düzenlenen saldırıda ise 40 binanın büyük hasar gördüğüne değinirken 1 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Zelenskiy son olarak, artan Rus hava saldırılarına karşın alınacak tedbirleri görüşmek üzere Almanya'nın Ramstein kasabasında yer alan NATO üssünde bir toplantı yapılacağını duyurdu. Zelenskiy hava savunma sistemine katkı sunacak olan bütün ülkelere teşekkürlerini iletti.

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