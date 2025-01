Blake Lively'nin cinsel taciz davası erkeklerin kavgasına dönüştü

Blake Lively'nin 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filmindeki rol arkadaşı ve aynı zamanda filmin yönetmeni olan Justin Baldoni'ye açtığı cinsel taciz davası olayı git gide büyüyor.

Justin Baldoni, Lively'nin cinsel taciz iddialarını içeren bir makale yayınladığı için bu hafta New York Times Gazetesi'ne 250 milyon dolarlık iftira davası açtı. Baldoni'nin, bu davada Lively'nin eşi Ryan Reynolds'ı suçlamasıyla hukuk savaşı tırmandıkça tırmandı.

Blake Lively açtığı davada, Baldoni'nin filmin çekimleri süresince kendisine cinsel taciz sayılabilecek davranışlarda bulunduğunu, sürekli olarak fazla kilolarını gündeme getirdiğini, senaryoda yer almamasına rağmen filme sürekli daha fazla cinsellik içeren sahne ekletmeye çalıştığını ve kendisini zor durumda bırakmak istediğini de öne sürmüştü.

Justin Baldoni, New York Times'a açtığı davada ise taciz iddiasını yalanlamak için sunabileceği kanıtlara odaklanmaktansa, Lively'nin eşi Ryan Reynolds'ı suçlayan ifadelere yer verdi. Reynolds'ı, film çekimleri esnasında Blake Lively'yi "şişmanlıkla suçladığı" için kendisini "agresif bir şekilde azarlamakla" itham etti.