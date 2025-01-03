Galatasaray'da örnek transfer Gabriel Sara!
Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'ın kılavuzu ise Gabriel Sara oldu. Sarı-kırmızılılar kaynağının büyük bölümünü Sara tipi hem performans hem gelecek vadeden oyuncuya yatıracak
- 1
Galatasaray'da transfer hareketliliği yeni yılla birlikte artıyor. 2024'ün son günlerinde birçok oyuncu için girişimler başlatan sarı-kırmızılıların yol haritası da netleşti.
- 2
Devre arası transfer dönemi için kaynak yaratan Cimbom bu kaynağının büyük bölümünü tek futbolcuya harcayacak. Sarı-kırmızılılar ocak ayında biri bonservisle ikisi kiralık formülle üç oyuncu almayı düşünüyor.
- 3
Galatasaray sermaye artırımı ve LEO Rezidans'ta ek satışlarla elde edilen bu maddi havuzu geleceğe dönük oyuncular için kullanmayı planlıyor. Cimbom'un bu planınının altında yatan neden ise Gabriel Sara transferinin başarısı.
-
- 4
Galatasaray'ın scout ekibinin uzun süredir yakından takip ettiği Brezilyalı oyuncuyu Okan Buruk da çok istemişti.
- 5
Gelir gelmez performans veren 25 yaşındaki yıldız 15 maçta 2 gol 6 asistlik performans sergiledi.
- 6
Hakim Ziyech, Wilfried Zaha transferlerinden dili yanan Cimbom, Sara tipi transferlere yönelme kararı aldı.
-
- 7
Paulo Dybala gibi yıldızlar da gündeme gelse de Galatasaray gelecekte bonservis bedeli elde edebileceği oyunculara yönelecek.
- 8
Lyon'dan Georges Mikautadze'ye odaklanan sarı-kırmızılılar Gürcü oyuncunun transferinde mutlu sona ulaşamazsa yine benzer bir profil olan Enzo Millot için mesai harcayacak.