Adana'nın Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüyen bir kişi, 31 Aralık'ta Kızıldere yolu kenarında hareketsiz yatan kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

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SİLAHLA BAŞINDAN VURULMUŞTU DHA'daki habere göre bölgeye jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, başından vurulan kişinin öldüğünü belirledi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Cesedin 15 yaşındaki Rafet Dinç'e ait olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülen Dinç’in cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI İDDİASI Olayla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürülen Rafet Dinç'in, bağımlılığı nedeniyle ailesiyle sık sık tartıştığını belirledi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ BABA Cinayetin aile içindeki bir kavgadan dolayı işlenmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, çalışmayı derinleştirdi. Baba M.D.'nin, tartışma sırasında oğlunu başından tabancayla vurup, cinayeti gizlemek için de kıyafetlerini çıkardıktan sonra cesedini yol kenarına attığı ileri sürüldü.

ANNE VE BABA GÖZALTINA ALINDI Bu tespitler sonrası jandarma, baba M.D. ile olayı gizlediği iddia edilen anne S.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi. İHA'daki habere göre de evde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Otomobilde ise çocuğun kanına rastlandı.

ANNE VE BABA CENAZEYE DE KATILMIŞ Anne ve babanın, 1 Ocak günü Suluca Mahallesinde yapılan cenaze törenine katıldığı da öğrenildi. 15 yaşındaki çocuğu öldürüp yola attılar!