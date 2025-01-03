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        Haberler Gündem Güncel Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!

        İstanbul'da bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları iddiasıyla 18 şüpheli hakkında daha fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede cumhuriyet savcısını makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı

        Giriş: 03.01.2025 - 17:10 Güncelleme: 03.01.2025 - 19:06
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        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
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        Yenidoğan Çetesi'ne düzenlenen 2. dalga operasyonda yakalanan 18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta düzenlediği operasyonda çete lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettiklerini belirlediği, 5 doktor, 5 sağlık çalışanı, 3 hemşire ve 1 sivil kişiyi gözaltına almıştı.

        Diğer şüphelilerin ise firari olduğu kaydedilmişti. Devam eden soruşturma kapsamında tespit edilen 18 şüpheliye yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı fezlekesini hazırladı.

        Fezlekede dikkat çeken detay da sadece Yenidoğan Çetesi'ne yönelik değil, aynı zamanda makamında Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden ve kendisini eski müsteşar olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin hakkında da ceza isteminde bulunulması oldu.

        Fezlekenin gönderildiği Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önümüzdeki günlerde bir iddianame daha hazırlaması bekleniyor.

        İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        İHA'nın haberine göre hazırlanan fezlekede cumhuriyet savcısını makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı.

        "Üslubumun yanlış anlaşılmasından dolayı Türk milletinden ve Türk devletinden özür diliyorum”

        Zengin ifadesinde, "Üslubumun yanlış anlaşılmasından dolayı Türk milletinden ve Türk devletinden özür diliyorum. Savcıma tehdit amaçlı gitmedim. Sadece öngörülerimi kendisi ile paylaştım. Ben herkese kendimi müşavir olarak tanıtırım, bana müsteşar diyenleri de müşavir diyerek düzeltirim. Ancak müsteşar demeye devam ediyorlar. Buna benim yapabileceğim bir şey yok” dedi.

        Kendisine “cumhuriyet savcısı hakkında bu kadar bilgiye nasıl vakıf oldunuz?” şeklinde soru sorulan Mustafa Kemal Zengin, “Ben sadece Yavuz Çelik'in bana söyledikleri kadar biliyorum. Diğer söylediklerim tamamen boş boğazlılıktandır. Benim olayı biraz abartmamdan dolayı olay bu noktaya gelmiştir. Başka ekleyeceğim bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

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        #son dakika
        #yenidoğan çetesi
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