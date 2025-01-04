Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli; Muğla'da şiddetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ilâ 5 derece altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 9, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

İSTANBUL: 12, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

BURSA: 15, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ: 15, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 14, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE: 9, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 8, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ: 13, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MUĞLA: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer şiddetli olması bekleniyor

ADANA: 18, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 14, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY: 10, Parçalı ve az bulutlu

MERSİN: 17, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 10, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

KONYA: 12, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 8, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

SİNOP: 18, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK: 12, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

AMASYA: 12, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 16, Parçalı ve az bulutlu

TOKAT: 11, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 14, Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM: -7, Parçalı ve az bulutlu

KARS: 0, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 7, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 4, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 9, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 10, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 10, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 11, Az bulutlu ve açık