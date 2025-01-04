Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.075,17 %1,14
        DOLAR 35,3663 %0,05
        EURO 36,4849 %0,31
        GRAM ALTIN 3.000,80 %-0,68
        FAİZ 39,97 %-0,10
        GÜMÜŞ GRAM 33,70 %0,30
        BITCOIN 97.631,00 %-0,62
        GBP/TRY 43,9782 %0,29
        EUR/USD 1,0308 %0,42
        BRENT 76,51 %0,76
        ÇEYREK ALTIN 4.906,30 %-0,68
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cevdet Yılmaz: En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir - İş-Yaşam Haberleri

        Cevdet Yılmaz: En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emeklilik aylığı ile ilgili kanun çalışmasının muhtemelen ocak ayı içerisinde tamamlanacağını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aralık enflasyonunun belli olmasıyla emekli maaş zamlarına ilişkin oran da belli olurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz en düşük emeklilik aylığı ile ilgili çalışmanın Ocak ayı içerisinde muhtemelen tamamlanmış olacağını söyledi.

        Gazetecilerle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Yılmaz konuyla ilgili olarak “Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz” diye konuştu.

        Ekonomi gündeminin farklı başlıklarını değerlendiren Yılmaz enflasyondaki gelişmelerle ilgili olarak da Ocak ayında olumlu anlamda baz etkisi olacağını söyledi. Yönetilen yönlendirilen fiyatlar konusunda enflasyonda mücadeleye mali politikalarla destek vermek adına akaryakıt ÖTV’sinin sınırlandığına dikkat çeken Yılmaz deprem harcamaları azaldıkça mali alanın artacağını belirtti.

        REKLAM

        Enflasyon ve TCMB yorumları

        Yılmaz, enflasyondaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası patikasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

        Yılmaz, “Enflasyonun ana eğiliminde aşağıya doğru bir eğilim, gidişat oluşmuş durumda. Bu da tabii Merkez Bankamızın politikasını etkileyecektir, başka türlü düşünmek de mümkün değil. Ama faiz politikası dışında da enstrümanları var Merkez Bankamızın” dedi.

        Yılmaz kur rejimini değiştirmek gibi bir hedeflerinin olmadığını ancak bunun spekülatif hadiselere müdahale edilmeyeceği anlamına gelmediğini de ekledi. Yılmaz kurda bir seviye hedefleri olmadığını da vurguladı. Yılmaz faiz indirimlerinin mevduat faizlerine daha fazla yansıyacağını düşündüklerini de ifade etti.

        “2025’te KKM’yi fazla konuşmamaya başlarız”

        TCMB’nin 2025 para politikası metninde tamamen son vermeyi planladığı kur korumalı mevduatla ilgili olarak Yılmaz da benzer mesajlar verdi.

        Yılmaz, “2025 yılı içinde herhalde artık bunu fazla konuşmamaya başlarız, tam tarih vermem mümkün değil ama aşama-aşama zaten bunun cazibesi kalkıyor. Önemli olan kamuya bir yükümlülük getirmemesi. O yönde de zaten önemli adımlar atmış durumdayız. Bence bugün geldiğimiz noktada artık KKM’nin etkisi büyük oranda azaldı” dedi.

        REKLAM

        Yılmaz vergilerde ise çalışmaların büyük oranda yapıldığını belirtti. SGK ile ilgili olarak da Yılmaz gündemlerinde kapsamlı bir SGK reformu olmadığını söyledi.

        “Sosyal konut meselesine önümüzdeki dönemde ağırlık vereceğiz”

        Yılmaz, enflasyonun arz tarafında gıda, konut ve enerjiyle ilgili olarak önemli inisiyatifler geliştirdiklerini söyledi. Yılmaz, gıda arzı için sulama projelerine destek verdiklerini belirtirken, özellikle metropollerden başlamak üzere sosyal konut üretiminin artırılacağını belirtti.

        Yılmaz istihdam destekleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

        Yılmaz, "Biz işletmelerimizin istihdamını korumak istiyoruz, programın asıl amacı bu. Cumhurbaşkanımız bunun ana başlığını açıkladı zaten, detaylarını tartışacağız. Ama düşündüğümüz şu: KOSGEB kanalıyla işletmelere bu desteğin ulaştırılması şeklinde, ama bürokrasi oluşturmadan çok hızlı, seri bir şekilde bu tespitleri yapıp işletmelerimize bu 2 bin 500’e kadar olan desteği sağlamak istiyoruz" dedi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, değerlendirmesinde ihracatçılara yönelik de bir mesaj verdi.

        Yılmaz, “İhracatçıların kazandıkları dövizlerin bozdurulmasında epey bir düşürdük oranı, yüzde 30’lara gelmişti, şimdi bunun da altında bir orana çekilebilir” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        Komşuların "park yeri" kavgası ölümle bitti!
        Komşuların "park yeri" kavgası ölümle bitti!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        "Tarihin en büyük ihaneti"
        "Tarihin en büyük ihaneti"
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa